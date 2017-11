Toate conturile utilizatorilor au fost compromise.

Imgur, unul dintre cele mai populare servicii de photo sharing, anunta ca hackerii au compromis securitatea site-ului si au dobandit acces la conturile utilizatorilor.

Utilizatorii Imgur sunt incurajati sa-si schimbe parola, deoarece hackerii au reusit sa acceseze baza de date a site-ului, cu toate numele de utilizator si toate parolele. Atacul s-a petrecut in 2014, insa compania a aflat abia acum.

In urma atacului au fost compromise toate cele 1,7 milioane de conturi valabile la acel moment. Datorita faptului ca Imgur nu stocheaza decat numele de utilizator si parola, hackeri nu au accesat si alte date personale ale utilizatorilor.

Astfel de atacuri, care inving masurile de protectie, reusesc sa acceseze toate informatiile stocare pe servere. Cu cat un serviciu strange mai multe date despre utilizatorii sai, cu atat motivatia hackerilor este mai mare.

Compania inca investigheaza incidentul, dar toate informatiile de pana acum par sa indice un atac prin forta bruta – hackerii au incercat o numeroase combinatii pentru invinge masurile de securitate.

Intre timp, anul trecut, Imgur si-a actualizat sistemul de criptare.

Atacul a fost descoperit de expertul in securitate Troy Hunt, cel care detine site-ul haveibeenpwned.com, un site care poate fi folosit pentru a afla daca o anumita adresa de mail a fost implicata in atacuri cibernetice si a ajuns in posesia hackerilor impreuna cu parola si alte date personale.

Sursa: News.ro