Google a publicat datele obtinute in urma unui studiu pe tema securitatii online.

Impreuna cu Universitatea din California, Google a realizat ceea ce reprezentantii companiei sustin ca reprezinta cel mai amplu studiu pe termen lung ce a fost realizat vreodata in domeniul securitatii cibernetice.

Expertii in securitate au monitorizat forumurile si asa-numitele piete negre in care se comercializeaza datele personale furate. De asemenea, acestia au evaluat aplicatiile pe care hackerii le folosesc in acest scop.

In perioada in care s-a desfasurat studiul, martie 2016 – martie 2017, au fost furate milioane de nume si parole prin atacuri directe.

In cazul datelor de acces care au fost obtinute indirect, prin atacarea unui serviciu sau a unei institutii, estimarea mentioneaza miliarde de nume si parole.

Cei de la Google au identificat peste 25.000 de instrumente care pot fi folosite pentru spargerea conturilor. Si mai ingrijorator, conform cercetatorilor, este faptul ca aceste aplicatii sunt accesibile oricui, inclusiv celor care nu experienta in acest domeniu.

In timpul studiului au fost gasite 1,9 miliarde de date de autentificare scoase la licitatie. In urmatoarele 6 luni dupa incheierea oficiala a studiului, pana in septembrie 2017, au mai fost descoperite alte 1,2 miliarde de nume si parole, semn ca fenomenul accelereaza.

Cercetatorii au impartit victimele in doua categorii, in functie de tipul atacului. 788.000 de utilizatori au cazut victime malware-ului de tip keylog, care monitorizeaza actiunile tastaturilor. Phishing-ul sau furtul de identitate a facut la randul lui 12,4 milioane de victime.

In medie, in decursul unei saptamani, instrumentele de tip keylog au strans pe durata studiului 14.879 de date de logare. Phishing-ul, care se dovedeste mult mai raspandit, obtine in medie 234.887 de nume si parole intr-o saptamana.

Reprezentantii Google sustin ca, punand in practica experienta castigata in urma studiului, au fost prevenite 67 de milioane de atacuri asupra utilizatorilor care folosesc serviciile si aplicatiile companiei.

