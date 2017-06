Spionajul israelian a descoperit planurile Statului Islamic cu privire la dezvoltarea unor laptopuri-bomba.

Spioni ai Guvernului israelian care au piratat operatiuni ale unor fabricanti de bombe din cadrul Statului Islamic au descoperit ca acestia lucrau la dezvoltarea unui laptop-bomba care sa fie detonat la bordul unor zboruri comerciale, dezvaluie in editia de luni ziarul The New York Times (NYT).

Ziarul scrie ca aceste atacuri ale unor operatori cibernetici israelieni reprezinta un rar succes al serviciilor de informatii occidentale impotriva operatiunilor cibernetice ale gruparii jihadiste, care evolueaza constant in contextul utilizarii unor retele de socializare incriptate.

Hackeri israeliani au penetrat o celula de fabricanti de bombe din Siria, in urma cu mai multe luni, un efort care a condus la interzicerea, pe 21 martie, a laptopurilor si altor dispozitive electronice mai mari ca un telefon mobil la bordul zborurilor directe catre Statele Unite de pe zece aeroporturi din Turcia, Orientul Mijlociu si Africa de Nord.

Aceasta penetrare cibernetica israeliana a fost sursa informatiilor americane despre modul in care gruparea jihadista dezvolta explozivi care nu pot sa fie depistati cu detectoare standard, deoarece ei seamna perfect cu bateriile laptopurilor, potrivit NYT.

Informatiile obtinute includ detalii despre modul de detonare a bombelor, scrie ziarul, care citeaza doi oficiali americani la curent cu operatiunea.

in urma introducerii interdictiei laptopurilor de catre Statele Unite, Marea Britanie a introdus la rândul ei o interdictie vizând sase tari.

Contributia israeliana la informatii despre laptopuri-bomba a fost dezvaluita public dupa ce presedintele american Donald Trump a divulgat detalii despre operatiune ministrului rus de Externe Serghei Lavrov, in Biroul Oval, pe 10 mai.

Aceasta divulgare a lui Trump i-a ”infuriat” pe oficialii israeliani, scrie NYT.

