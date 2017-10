Zece studenti romani au mers in China, in cadrul unui stagiu de practica oferit de Huawei.

Huawei Romania anunta incheierea unei noi editii a programului de internship Seeds for the Future. In acest fel, producatorul chinez de gadgeturi sustine pregatirea profesionala a studentilor cu abilitati deosebite in domeniul tehnologiei.

In cadrul proiect educational Seeds for the Future, in perioada 18 august – 2 septembrie, zece studenti romani (opt din Bucurest si doi din Republica Moldova) au fost trimisi de Huawei Romania in China, pentru un stagiu de practica.

In prima saptamana a programului, la Beijing, acestia au participat la cursuri intensive de limba si cultura chineza si au vizitat obiectivele turistice si istorice ale orasului, familiarizandu-se astfel cu o parte importanta a culturii chineze.

In cea de a doua saptamana a calatoriei lor, tinerii s-au mutat la Shenzhen, in campusul Huawei Academy. La sediul central al Huawei, studentii s-au bucurat de sfaturi si consultanta din partea specialistilor companiei si au avut acces la tehnologiile moderne din laboratoarele Huawei.

Programul Huawei Telecom Seeds for the Future este sprijinit de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, Ministerului Societatii Informationale si de mai multe universitati din tara.

Prin intermediul acestui program, studentii au posibilitatea de a urma un training de specializare, care se desfasoara in China, la sediul central Huawei din Shenzen.

Selectia studentilor care participa in fiecare an la stagiul de practica Seeds for the Future este realizata de Huawei in colaborare cu universitatile la care acestia invata.

Prima editie a programului Seeds for tge Future a avut loc in 2014.