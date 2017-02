Postarea Anonymous a strans zeci de mii de reactii in doar cateva ore!

Grupul de hackeri Anonymous nu a ramas indiferent la situatia din Romania unde sute de mii de oameni au protestat in ultimele 6 zile impotriva ordonatei de urgenta a Guvernului. Acestia au publicat pe pagina de Facebook unde au peste 6 milioane de fani o poza ce s-a viralizat rapid.

In conditiile in care noaptea trecuta a avut loc editia 51 a Super Bowl in Statele Unite, cei de la Anonymous au taxat importanta data acestui eveniment. Mesajul din colajul in care se afla 2 poze, una de pe un stadion si una de la protestele din Romania, a atras aproape 10.000 de share-uri, peste 31.000 de like-uri si aproape 500 de comentarii in doar 9 ore de la postare (la momentul scrierii articolului)!

Mesajul de pe imagine spune: "Imaginati-va daca oameni ar fi fost la fel de pasionali pentru lucrurile care chiar conteaza. Cum se intampla in Romania unde 600.000 de oameni au protestat pentru a 6-a zi la rand. Au fortat Guvernul sa anuleze o lege care ar fi protejat politicienii corupti". In Romania se anunta insa un nou val de proteste si in aceasta seara dupa ce noua ordonata ce avea menirea de o anula pe cea contestata are sanse mari sa fie declarata neconstitutionala, ceea ce ar insemna revenirea la ordonanta contestata.