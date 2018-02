Hackathoanele si programele de mentorat sunt organizate in Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Sibiu si Timisoara.

Inscrierile sunt deschise studentilor si tinerilor care isi doresc sa traiasca experienta dezvoltarii unui produs tech alaturi de mentori de top, antreprenori si specialisti in ICT si business. Programul, care se va desfasura intre 3 martie si 21 mai 2018, este organizat de catre Asociatia Tech Lounge.

Innovation Labs 2018 urmareste 7 directii de dezvoltare: Agriculture, Cyber-Security, Fintech, Health & Lifestyle, Retail, Smart Cities si Smart Mobility.

Tinerii pornesc de la o idee pe care o rafineaza in cadrul programului de mentorat si o transforma treptat intr-un prototip viabil si persuasiv, cu aplicatii in piata.

Noutatea editiei din acest an este verticala de fintech, prin care vom cauta si vom aduce la viata idei ce vor modela viitorul industriei de banking si tehnologii financiare.

O alta oportunitate introdusa in 2018 este directia de Smart Mobility, pentru a energiza servicii digitale sau tehnologii inovatoare, nascute din conectarea vehiculelor la internet, ce fac mobilitatea bunurilor sau persoanelor mai sigura, mai eficienta, mai inteligenta si mai accesibila.

Directia Smart Cities aduce in prim plan tehnologii si idei ce revolutioneaza modul in care interactionam cu infrastructura oraselor viitorului.

Directia de Retail experimenteaza tehnologii digitale disruptive pentru a imbogati experientele clientilor si a deschide noi directii transformative in industria de vanzari.

Structura acceleratorului Innovation Labs 2018

Innovation Labs este structurat in trei etape: Hackathon, Boost Day si Demo Day.

Hackathon-ul initial, de 24 de ore, este un eveniment incitant ce ofera tinerelor echipe sansa de a-si contura mai clar ideile, de a le sustine in fata juriului si a publicului, de a obtine feedback de la mentori din ecosistemul inovarii digitale si de a-si consolida echipa.

Cele mai bune echipe vor continua sa isi dezvolte produsele in cadrul programului de mentorat din martie pana in mai, prin intalniri saptamanale cu specialisti de top din industria ICT si din business. Impreuna cu mentorii, tinerii isi vor consolida si isi vor testa prototipul initial pentru a obtine un produs functional si atractiv.

Echipele isi prezinta prototipurile finale pe 21 mai la Demo Day, in fata juriului, potentialilor investitori, parteneri si mass media.

Demo Day aduce impreuna oamenii care creeaza, in startupuri proprii sau in companii de varf, tehnologii captivate, deschizand conversatii si oportunitati.

Evenimentul final al Innovation Labs deschide un nou inceput pentru echipele participante, prin sansa de a castiga atentia unor finantatori, parteneri si noi utilizatori.

Acceleratorul Innovation Labs se afla anul acesta la a 6-a editie. In cei 5 ani de activitate, 180 de echipe si peste 1000 de participanti au trait experienta de dezvoltare a propriului produs si de mentorat in ecosistemul de startup-uri tech, in 5 orase din Romania.