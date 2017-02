Anuntul facut in urma cu cateva zile a generat zeci de mii de reactii ale fanilor pe internet.

Niciodata un titlu al unui film nu a generat o astfel de reactie. Lunea trecuta a fost facut anuntul oficial: episodul 8 din serie se va numi "Star Wars: The last Jedi". In doar cateva ore, retelele de socializare erau impanzite de tot felul de reactii, de dezbateri, de presupuneri.

Pe langa dilema legata de cuvantul Jedi (este la singular sau la plural?), fanii au remarcat si culoarea textului. Doar 2 dintre episoadele din trecut au avut scrisul cu rosu: The Revenge of the Sith, episodul 3, si The Return of the Jedi, episodul 6. Adica ultimul episod din cele 2 trilogii. Acum insa, al doilea episod al trilogiei are titlul cu culoarea rosie.

Insa cel mai mare indiciu a fost descoperit la ore bune dupa anuntul oficial. Remarcat de un utilizator de pe Twitter, comentariul a generat mii de retrimiteri si like-uri. Ce a remarcat utilizatorul? Faptul ca titlul episodului 8 poate fi legat usor de titlul episodului 7! Rezulta astfel: "Forta trezeste ultimul Jedi". Au inceput deja si speculatiile legate de cum se va numi episodul IX si daca acesta denumire va incheia fraza.

"The force awakens the last Jedi." Hmmm. ???????????????????????????? pic.twitter.com/1vUymGTTc5

— supergeek memes (@supergeekmemes) January 24, 2017