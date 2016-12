O platforma online a conceput un infografic in care arata care este a doua limba vorbita in fiecare tara.

Potrivit platformei MoveHub, care este destinata persoanelor care vor sa emigreze, a doua limba vorbita intr-o tara, dupa cea materna, arata o parte importanta din istoria ei.

De exemplu, in multe tari din Africa a doua limba vorbita este franceza, italiana sau engleza, pentru ca aceste tari au fost candva colonii.

Fostele tari sovietice, printre care Estonia, Lituania sau Letonia, au ca limba secundara rusa, scrie The Independent.

Si fostul Imperiul Austro-Ungar a lasat in urma limba maghiara ca limba secundara in mai multe tari din zona, printre care Serbia si Slovacia, dar si Romania, in special in Transilvania, unde traiesc si acum multi etnici maghiari.

In Canada a doua limba vorbita este franceza, iar in Statele Unite se vorbeste spaniola, pentru ca aici traiesc foarte multi imigranti spanioli.

AICI puteti vedea care este limba secundara in fiecare tara din lume. Pentru realizarea infograficului, MoveHub a tinut cont de numarul persoanelor dintr-o tara care au o alta limba materna decat cea oficiala.