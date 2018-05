Daca ai avea atatia prieteni in viata reala cati ai pe Instagram, atunci ai fi probabil un om mai fericit.

Insa, multi apar in viata ta mai rapid decat te-ai fi asteptat. Din fericire, Instagram s-a gandit sa penalizeze intruziunea si sa-ti ofere posibilitatea de a-i ignora pe cei care te sacaie.

Noul buton creat de Instagram (Mute) nu ii scoate definitiv din viata ta pe cei care te sacaie cu postarile lor, insa iti permite sa le ignori reactiile daca acestea nu sunt in asentimentul tau. Odata accesat, butonul Mute impiedica postarile lor in newsfeed-ul tau, fara ca ei sa fie informati in legatura cu decizia ta. Insa, cei de la Instagram spun ca poti oricand sa te razgandesti si sa le permiti sa revina pe pagina ta.

Pentru a reduce la tacere pe cineva care te sacaie trebuie sa apesi cele trei puncte (...) din coltul postarii. Odata ajuns aici, ai doua posibilitati: Mute Posts sau Mute Posts and Stories. Dar, cum era de asteptat, aceasta noua facilitate nu se adreseaza, deocamdata, tututor utilizatorilor Instagram. Probabil, de dragul testarii sale, functia e disponibila acum doar unui numar limitat de dispozitive iOS.

Instagram a oferit anterior posibilitatea de a dezactiva povestile utilizatorilor – care nu mai apareau in partea de sus a aplicatiei, ci doar in profile – dar nu a permis acest tip de comportament in ceea ce priveste newsfeed-ul, noteaza independent.co.uk.

Posibilitatea de a indeparta continutul care nu-ti place de pe contul tau o ai si la Facebook si Twitter. La Facebook ai optiunea sa ascunzi postarea care nu-ti convine, sa ascunzi temporar (30 de zile) tot ce posteaza o persoana sau sa nu o mai urmaresti deloc. Toate acestea, fara ca ea sa fie informata.

La Twitter e cam acelasi lucru, insa aici masurile sunt mai drastice: ignora, blocheaza sau raporteaza.