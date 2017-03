Mobileye acopera 70% din piata mondiala a asistentei avansate pentru soferi si a sistemelor anti-coliziune.

Gigantul american Intel a convenit achizitia Mobileye, companie israeliana de tehnologie in domeniul conducerii autonome, pentru 15,3 miliarde de dolari, cea mai mare suma oferita vreodata unei companii IT din Israel, transmite Reuters.

Tranzactia, de 63,54 dolari pe actiune in numerar, este si cea mai mare achizitie din lume in sectorul conducerii autonome. Mobileye acopera 70% din piata mondiala a asistentei avansate pentru soferi si a sistemelor anti-coliziune. Intel anticipeaza ca tranzactia se va incheia in urmatoarele noua luni si va contribui la profitul pe actiune si la fluxul de numerar liber.

Cele doua companii colaboreaza deja cu grupul german BMW la un proiect pentru testarea a circa 40 de vehicule autonome in a doua jumatate a acestui an. Timp de 10 ani Mobileye a colaborat cu producatorul franco-italian de cipuri STMicroelectronics pentru producerea de cipuri pe care le vinde celor mai mari producatori auto, pentru a treia generatie de sisteme de conducere asistata. Chiar daca a colaborat cu BMW, Mobileye s-a asociat cu Intel pentru a cincea generatie de cipuri care sa fie incluse pe vehiculele complet autonome programate sa fie lansate in jurul anului 2021.

Mobileye a fost fondata in 1999 cu obiectivul reducerii accidentelor si victimelor rutiere. Compania a beneficiat de o investitie de 130 de milioane de dolari din partea Goldman Sachs in 2007 si a fost listata la bursa din New York in 2014, având in prezent o capitalizare de 10,6 miliarde de dolari. in octombrie 2016, Qualcomm a anuntat un acord de 47 miliarde de dolari pentru preluarea NXP, cel mai mare furnizor de cipuri pentru industria auto din lume, punând presiune pe alti producatori de cipuri sa se implice pe piata componentelor destinate conducerii autonome. Acordul dintre Qualcomm si NXP, care va crea cel mai mare portofoliu de senzori, retele si alte elemente pentru conducerea autonoma, s-ar putea incheia in acest an, in functie de aprobarea de catre autoritatile de reglementare si actionari.

Mobileye, care are in jur de 600 de angajati, a obtinut anul trecut un profit net ajustat de 173,3 milioane de dolari.

Sursa: News.ro