Israelienii sunt cunoscuți ca fiind ași în domeniul inovației și tehnologiei. Multe dintre aplicațiile mobile pe care mulți dintre noi le folosim în viața de zi cu zi au fost create de ei.

Dacă vrei sa scapi de trafic sau să știi atunci cum poți preveni un accident rutier, atunci folosești Waze, aplicație creată chiar de israelieni. Ce faci atunci când vrei să înlocuiești Photoshop-ul și alte programe de editat video, utilizând telefonul și având aproape aceleași opțiuni de a edita pozele și filmulețele într-un mod mai ușor și accesibil? Folosești aplicațiile create de compania Lightricks: Facetune 2, Photo Fox, Enlight Videoleap și Enlight Quickshot.

“Știi, dacă am investi tot acest timp și toată această muncă grea într-un produs real, am putea fi milionari”, a fost afirmația de la care compania Lightricks și-a început activitatea.

Scopul companiei Lightricks este de a crea instrumente distractive și puternice, care să reinventeze modul în care este creat conținutul în întreaga lume. Ei consideră că telefonul mobil este o platformă excelentă pentru crearea conținutului, nu numai pentru consumarea acestuia.

Compania Lightricks dorește să le deblocheze creativitatea artiștilor și oamenilor care aspiră la realizarea unor conținuturi de calitate. Indiferent că ei vor să editeze fotografii, filmulețe, sunete sau anumite postări pentru rețelele de socializare, aplicațiile produse de Lightricks le vor oferi instrumentele cele mai intuitive și originale pe le care vor putea utiliza.

Într-un interviu în exclusivitate pentru Yoda.ro, cu CEO-ul companiei, Zeev Farbman, acesta ne-a dezvăluit mai multe detalii despre aceste aplicații.

Care este povestea companiei Lightricks. Cum ați început?

Povestea noastră începe în urmă cu 6 ani. Am fost un grup de studenți, făcându-ne doctoratul în știința calculatoarelor și cele mai multe descoperiri au fost în domeniul fotografiei computaționale. Ideea acestui concept este de a folosi metode computaționale pentru a depăși problemele clasice în fotografie. Când am început doctoratul, am remarcat lucruri interesante. Am remarcat tot felul de aplicații mobile prin care se editau poze și care păreau să aibă potențial. Astfel, am văzut o oportunitate de a crea compania Lightricks.

Nu am avut finanțări externe, așa că am încercat să generăm anumite venituri rapid. Am început cu niște produse-prototip pentru prietenii si familile noastre, să vedem ce stârnește entuziasmul și unul dintre aceste prototipuri a fost o unealtă de la Facetune, numită Reshape, unealtă care te ajuta să îți conturezi fața cum dorești.

Am remarcat entuziasmul pentru aceste aplicații care îți schimbă imaginea, iar în general aceste produse sunt foarte scumpe și greu de utilizat. Așa că ne-am gândit să realizăm aplicații care te ajută să îți retușezi pozele direct pe telefon. Facetune 2 a fost prima aplicație creată care ne-a și adus multe venituri. După Facetune, am început să lucrăm și la celelalte 3 aplicații pe care le avem: Photo Fox, Englight Videoleap și Enlight Quickshot.

De ce credeți că aceste aplicații au prins atât de bine la public?

Rețelele de socializare reprezintă o parte importantă din viața lor și a brandului lor personal. Acestea fac parte din cariera lor, din identitatea lor, iar utilizatorii noștri pot dori să producă și bani prin intermediul acestor rețele. Cred că datorită acestui lucru Facetune a avut atât de mult succes. La fel și cu celelalte aplicații pe care le avem. Conținutul creat prin aceste aplicații este de cele mai multe ori postat pe Facebook sau Instagram, Snapchat sau Twitter. Aceste aplicații nu ar exista fără rețele de socializare. Audiența noastră este formată din utilizatorii acestor platforme.

Cât de greu a fost să integrați o astfel de aplicație pe mobil?

Când am început să lucrăm la aceste aplicații, telefoanele aveau un hardware limitat, așa că am fost nevoiți să facem mai multe hack-uri pentru a veni cu mai multe soluții adiționale, ca să prevenim anumite probleme. A devenit mai simplu de-a lungul timpului. Dispozitivele mobile sunt acum foarte puternice.

Ce tehnologii ați folosit pentru a reda cu exactitate trăsăturile umane?

Noi ne creăm propriile modele faciale. Primul sistem este cel care detectează fața din poza pe care dorești să o editezi. După aceea, există un sistem care îți permite să depistezi anumite trăsături ale feței din poză. Al treilea sistem depistează reperele feței și încearcă să reconstruiască geometria feței, iar ultimul sistem încearcă să estimeze lumina din poză, pe care o poți ajusta cu diverse tool-uri.

Mai aveți în plan să creați și alte aplicații?

Lucrăm la produse pentru afaceri mici care să-i ajute pe utilizatori să creeze conținuturi promoționale pentru afacerile lor. La sfârșitul zilei, cele mai multe bunuri vor ajunge pe rețelele de socializare, deoarece ei doresc să își promoveze afacerile. Următoarea aplicație va apărea în curând și le va oferi oamenilor posibilitatea de a-și crea mici reclame și anunțuri pentru afacerile lor.

Care este strategia de marketing pe care o folosiți și cum vă promovați aplicațiile?

În mare parte le promovăm pe rețelele de socializare, sponsorizând ad-urile pe care le avem. Până acum platforma pe care ne-am axat pentru a ne promova produsele a fost Facebook și după aceea Instagram. Aceste platforme îți oferă diverse opțiuni pentru promovare și pentru a urmări performanța anunțului.

Care a fost cea mai de succes aplicație pe care ați creat-o?

În acest moment, Facetune reprezintă 40% din veniturile noastre, iar celelalte trei aplicații 60%. În mare parte, aceste venituri apar din abonările lunare și anuale.

În ceea ce privește Enlight Videoleap, dacă nu ai cunoștințe de editare video, cât de greu este să înveți să folosești aplicația?

Acestă aplicație a fost creată în mare parte pentru oamenii care doresc să creeze artă prin mici video-uri. Pentru cei care nu au editat niciodată un video, aplicația noastră are și un tutorial. Noi lucrăm constant pentru a oferi o experiența cât mai plăcută și ușoară atunci când utilizezi această aplicație, pentru a simplifica unele dintre tool-uri și pentru a crea anumite șabloane.

Această aplicație are o complexitate mai mare decât Facetune. Pentru cei care sunt interesați de mai puțină complexitate și se orientează mai multe pe partea de beauty și lifestyle, sau doresc să creeze un brand mai simplist pentru afaceri mici, atunci vor găsi și alte modalități prin care nu se vor complica.

Interviu realizat de Cătălina Oprea