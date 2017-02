O femeie din Japonia a devenit programator la 81 de ani.

Masako Wakamiya a lucrat toata viata ei la o banca din Japonia. A invatat sa foloseasca un calculator abia la 60 de ani, iar dupa ce s-a pensionat a decis ca trebuie sa ramana activa.

Masako promoveaza viata activa in randul pensionarilor, pe care ii incurajeaza sa se adapteze la noua lume digitala.

Femeia, care are acum 81 de ani, conduce un club pentru persoanele in varsta, tine conferinte TEDx si are un vlog unde povesteste despre excursiile sale in jurul lumii.

Cel mai uimitor lucru este insa ca la 81 de ani Masako a creat singura o aplicatie pentru iPhone. Jocul se numeste Hinadan si ii invata pe utilizatori cum sa aranjeze corect papusile traditionale japoneze hina, cu ocazia sarbatorii Hinamatsuri.

Este un joc prin care oricine poate invata regulile stricte ale acestui obicei traditional japonez. La final, este felicitat printr-un mesaj, scrie publicatia Mashable.