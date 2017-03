Pentru a se asigura ca elevii nu obtin note intr-un mod necorespunzator, cei de la Dexonline au pregatit o capcana.

"Anul trecut am observat ca lumea a cautat frenetic pe dexonline raspunsuri la o intrebare din examenul de simulare pentru examenele nationale de la clasa a 8-a. In mod curios, cautarile au venit... in timpul examenului, iar cateva chiar inainte de inceperea lui!" scriu cei de la Dexonline pe blog-ul site-ului.

Acestia explica astfel gestul pe care l-au facut luni cand a avut loc simularea pentru elevii de clasa a 8-a. Pe durata examenului, au inlocuit definitiile pentru 2 cuvinte existente in subiecte! Astfel, "pretutindenea, pretutindeni" a devenit "pururi", iar "a zări, zărit" a devenit "a zori, zorit"!

Pentru cateva ore, cele doua explicatii de pe Dexonline pentru aceste cuvinte au aratat ca in imaginile de mai jos:

Datele prezentate de Dexonline arata in felul urmator - daca intre ora 8 si 9 au existat doar 9 cautari pentru cele 2 cuvinte iar intre 9 si 11 au existat 314 cautari, intre ora 11 si 11.59 au existat nu mai putin de 989 de cautari! Ramane de vazut in rezultate cat a influentat capcana pregatita de Dexonline.

La final, acestia le-au dat si un alt avertisment elevilor trisori: "Ne vedem la examenele reale".