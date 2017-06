Hackerii din gruparea The Dark Overlord au declarat ca Hollywoodul este atacat.

Gruparea de hackeri a sustras filme nelansate realizate de studiouri cinematografice de la Hollywoodul. Ei cauta sa castige sume mari de bani.

Intrebati de The Hollywood Reporter daca planuiesc sa publice mai mult continut nelansat inca de Hollywood, dupa ce au publicat online opt episoade ale show-ului "Steve Harvey’s Funderdome", nelansat inca de ABC, hackerii au spus ca incearca sa obtina sume mari de bani din internet.

"Hollywood este atacat, iar noi ne aflam in prima linie a acestei ofensive recente. Nu incercam sa speriem pe nimeni. Incercam sa castigam sume mari din banii disponibili in mediul online”, au raspuns hackerii.

Grupul The Dark Overlord pretinde ca a sustras filme de studio, dincolo de serialele si filmele nelansate care apartin unor televiziuni precum IFC si National Geographic. Desi Netflix si Disney/ABC au refuzat sa plateasca sume cerute, alte companii au platit discret, potrivit unor surse.

”Na va indoiti, Hollywood se afla sub asalt”, au mai transmis hackerii, pentru The Hollywood Reporter.

Publicarea online a opt episoade ale show-ului "Steve Harvey’s Funderdome" a marcat cel de-al doilea atac al The Dark Overlord intr-o perioada de cinci saptamani.

Pe 28 aprilie, grupul a publicat online 10 episoade din urmatorul sezon al serialului "Orange Is the New Black" pe The Pirate Bay. Cel de-al cincilea sezon al serialului este programat sa inceapa pe Netflix vineri. Anterior, The Dark Overlord a sustras serialele "NCIS: Los Angeles" de la CBS si "New Girl" de la Fox.

"Aceste scurgeri de continut pot limita numarul total de spectatori, pentru ca acestea le dezvaluie finalul productiilor", a spus Hemanshu Nigam, un fost procuror federal al criminalitatii online din Los Angeles si sef de securitate pentru News Corp.

Insa, pentru spectatorii de continut furat de hackeri, acesta nu este gratuit, potrivit lui Hemanshu Nigam, care a precizat ca hackerii pun "ransomware" in continutul furat pe care il publica, intr-un demers menit sa atace baza de fani.

Ransomware este un software rau intentionat care, dupa ce se instaleaza, cripteaza datele victimei, tinandu-le "ostatice" sau santajeaza victima, pe care o ameninta ca ii va publica datele daca aceasta nu plateste o "rascumparare".

"Hackerii s-au aliat cu piratii pentru a «injecta» orice persoana care cauta sau descarca materiale furate cu softuri rau intentionate de toate felurile, pentru a fura informatii, pentru a o spiona sau pentru a-i distruge computerul cu ransomware", a spus Hemanshu Nigam.

FBI a transmis ca nu garanteaza ca materialele furate vor fi returnate. "In multe cazuri, hackerii nu restituie fisierele, chiar si dupa ce este platita rascumpararea", a spus un purtator de cuvânt.

The Dark Overlord a negat ca a modificat continutul publicat astfel incat sa fie malitios si a precizat ca restituie intotdeauna fisierele odata ce stabilesc un acord de plata.

Sursa: News.ro