Momentan, aceasta decizie a fost luata doar in Australia.

Curtea federala a ordonat providerilor de internet sa blocheze site-urile majore de download ilegal sau torente, precum Pirate Bay sau Torrentz, in tentativa de a opri incalcarea online a drepturilor de autor, scrie The Guardian.

Judecatorul John Nicholas a dat termen de 15 zile providerilor de internet sa faca "pasii rezonabili pentru a opri accesul" la Pirate Bay, Torrentz, TorrentHound, IsoHunt si serviciul de streaming SolarMovie. Decizia a fost data in urma plangerilor Foxtel si Village Roadshow.

Este prima data cand legile sunt aplicate dupa actul Copyright Amendment (Online Infringement) care a fost aproba in iunie anul trecut. Curtea federala le-a permis providerilor sa determine care este cel mai bun mod pentru a actiuna in conformitatea deciziei - blocarea numelor domeniilor, a adreselor IP sau tintirea URL-urilor sunt strategiile cele mai bine.

"Aceasta decizie reprezinta un pas major atat in combaterea pirateriei, cat si in educarea publicului pentru a intelege ca accesarea continutului prin intermediul acestor site-uri nu este ok, este furt. Decizia ne ofera o noua unelta pentru a lupta impotriva criminalilor internationali care cauta sa obtina profit din munca actorilor, scriitorilor, directorilor si celorlalti artisti din lume" a spus Peter Tonagh, CEO-ul Foxtel, intr-un comunicat.