Un consilier a afirmat ca autoritatile pentru protectia datelor personale din UE au dreptul sa ia masuri impotriva companiei.

Facebook a primit o lovitura marti, cand un consilier de la Curtea Europeana de Justitie a afirmat ca autoritatile pentru protectia datelor personale din UE au dreptul sa ia masuri impotriva companiei, daca aceasta incalca legislatia referitoare la confidentialitate, relateaza Reuters.

Facebook are sediul european in Irlanda si a argumentat ca doar autoritatea pentru protectia datelor din aceasta tara are dreptul sa verifice modul in care compania proceseaza datele utilizatorilor din Europa.

Si alte autoritati de reglementare europene, intre care cele din Franta. Belgia si Germania, au luat masuri impotriva companiei americane.

Yves Bot, consilier general la Curtea de Justitie a UE, a afirmat intr-o opinie fara caracter obligatoriu ca orice autoritate nationala de reglementare poate lua masuri impotriva unei companii care nu respecta legile referitoare la protejarea datelor, in contextul activitatilor acesteia in tara respectiva, chiar daca compania este inregistrata in alt stat membru.

Cazul provine dintr-o disputa legata de o pagina a unor fani germani pe Facebook, companie care a colectat date ale vizitatorilor pe pagina respectiva prin stocarea unui cookie pe hard drive.

O curte din Germania a solicitat CEJ sa precizeze daca o autoritate germana de protectie a datelor are jurisdictie asupra Facebook, avind in vedere ca subsidiara Facebook Irlanda este responsabila de activitatile de procesare a datelor in Europa.

Bot a spus ca deoarece procesarea datelor prin intermediul instalarii de cookie-uri are ca scop sa permita Facebook sa tinteasca mai bine reclamele pe care le publica, se poate considera ca operatiunea face parte din activitatile efectuate de Facebook Germania, care este responsabila de promovarea si vanzarea de spatiu publicitar in Germania.

”Dezaprobam in mod respectuos opinia consilierului general si asteptam decizia Curtii Europene”, a declarat un purtator de cuvant al Facebook.

Opiniile consilierilor generali tind sa fie respectate de judecatorii Curtii de Justitie a UE, in majoritatea cazurilor. O decizie finala va avea loc in urmatoarele luni.

In luna mai a anului 2018 va intra in vigoare o noua lege a UE referitoare la protejarea datelor, care va usura sarcina unor companii multinationale cum este Facebook. Companiile vor raspunde doar in fata autoritatii de reglementare din statul in care sunt inregistrate.

Sursa: News.ro