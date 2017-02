Twitter-ul a avut din nou un trafic urias datorita Premiilor Oscar.

Ca in fiecare an, gala Premiilor Oscar aduce un adevarat boom pentru Twitter. Daca in urma cu cativa ani a avut loc selfie-ul devenit deja celebru care a fost redistribuit de un numar record de oameni in acel moment, acum prezentatorul Jimmy Kimmel a iesit in evidenta. Pe langa glumele sale live, Kimmel i-a trimis un mesaj pe Twitter lui Donald Trump, presedintele SUA. In doar 4 minute, mesajul trimis de Jimmy Kimmel a adunat 160.000 de like-uri si peste 110.000 de retweet-uri!

Mesajul a fost unul scurt si amuzant: "Hey @realDonaldTrump. Esti treaz?" Nu a fost singurul mesaj pe care i l-a trimis presedintelui tarii. Al doilea mesaj a fost cu subinteles si a facut referire la scandalul dintre Meryl Streep si Donald Trump dupa ce actrita l-a criticat la Globurile de Aur.

Al doilea mesajera: "@realDonaldTrump #Meryltesaluta". Si acest mesaj a primit zeci de mii de like-uri si a fost redistribuit de un numar urias de oameni.