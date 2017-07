Noul update la Windows 10 nu va mai include pe lista functrionalitatilor sale programul MS Paint.

Paint este un program de editare a imaginilor care a fost lansat odata cu prima versiune de Windows, in 1985.

Windows Creators Update, care a fost lansat in aprilie, include si noul program Paint 3D, care este instalat alaturi de traditionalul Paint, oferind in plus fata de acesta si instrumente de editare 3D.

In toamna insa, odata cu lansarea Windows 10 Fall Creators Update, mai multe programe vor fi eliminate din sistemul de operare. Alaturi de Paint vor disparea si Outlook Express si aplicatia Reader.

Va fi mentinut Paint 3D, care este insa diferit. Traditionalul Paint isi pierduse de mult din popularitate, pentru ca au aparut programe de editare a imaginilor mult mai performante.