Vezi comunicatul oficial.

Netflix, cea mai mare retea de televiziune online din lume a lansat interfața de utilizare pentru Romania, împreună cu subtitrări și dublaje în limba română pentru mii de ore de seriale și filme, inclusiv pentru apreciatele programe originale Netflix.

Gratie unei testari gratuite in prima luna, apoi unui tarif lunar de la 7,99 euro, abonații Netflix se pot bucura de o gama larga de seriale si filme.

Printre acestea se numara seriale originale Netflix apreciate de critici, cum sunt Stranger Things si House of Cards, seriale si filme europene si americane emblematice, documentare si numeroase programe pentru copii.

Noi seriale si filme originale Netflix devin disponibile simultan in intreaga lume, toate episoadele putand fi vizionate imediat.

Pe langa localizarea in limba romana, abonatii vor avea acces la seriale si filme exclusive in format 4K Ultra HD si HDR.

Printre mult asteptatele filme originale Netflix disponibile in curand se numara War Machine, cu Brad Pitt si Sir Ben Kingsley, Okja, cu Jake Gyllenhaal, Tilda Swinton si Paul Dano și Bright, cu Will Smith si Joel Edgerton.

In ce priveste serialele originale Netflix distinse cu premii, mentionam Orange is the New Black si The Crown, dar si seriale-fenomen la nivel mondial, cum sunt Cele treisprezece motive si Fetele Gilmore.

Serviciul ofera si seriale americane de referinta, printre care Costume, Arcașul, Dexter, Gossip Girl, Breaking Bad, Stapanul inelelor, Razboiul stelelor si Uimitorul Om-Paianjen.

Netflix ofera divertisment de calitate cu multe titluri disponibile la rezoluție HD si sunet surround Dolby Digital Plus 5.1. Tehnologiile avansate pentru recomandari, cu pana la cinci profiluri de utilizator, ajuta abonatii sa descopere divertismentul preferat.

Pe site-ul fast.com, abonatii pot vedea cat de rapida este conexiunea la internet, indiferent daca folosesc una mobile sau una fixa in banda larga.

In plus, cu ajutorul aplicatiei, clientii pot afla mai multe detalii mai multe detalii si pot alege daca folosesc traficul din abonamentul de date sau retelele wireless.

Persoanele care calatoresc pot descarca filmele preferate pentru a le viziona ulterior, fara a fi nevoie de conexiune la internet, in avion sau in drum catre/dinspre locul de munca.

Netflix poate fi accesat pe mai mult de 1.000 de dispozitive conectate la internet, iar abonații din Romania pot testa gratuit serviciul timp de o luna, după ce se înscriu pe www.netflix.com.