Milioane de utilizatori din lumea intreaga s-au plans de functionarea defectuoasa a aplicatiei de mesagerie.

WhatsApp a suferit o "pana" de functionare miercuri seara. Numerosi utilizatori din lumea intreaga au avut probleme atunci cand incercau sa acceseze serviciul de mesagerie instantanee pe dispozitive mobile.

Ei au intampinat probleme tehnice la conectare si la trimiterea si primirea de mesaje. Functia Chat nu era operationala, iar mesajul "Conectare in curs" aparea atunci cand utilizatorii incercau sa expedieze mesaje.

Potrivit site-ului de monitorizare online Down Detector, sute de persoane s-au plans din cauza acestor probleme, care au fost constatate inclusiv in Marea Britanie, intre orele 17.00 si 18.00 (19.00 - 20.00, ora Romaniei, n.r.). Utilizatorii din Malaysia si Spania au raportat la randul lor aceste probleme tehnice.

Potrivit site-ului Down Detector, aproximativ jumatate din totalul plangerilor inregistrate miercuri seara (56%) aveau legatura cu problemele de conectare la mesagerie, iar 32% dintre utilizatorii care au reusit totusi sa se conecteze aveau dificultati in expedierea mesajelor.

In urma cu exact doua saptamani, WhatsApp s-a confruntat cu o problema similara. Aplicatia se confrunta mai rar cu probleme tehnice in comparatie cu concurentii ei, dar acest lucru nu a scutit-o de deficiente majore, precum aceea care s-a produs in noaptea de Revelion in 2015.

Sursa: News.ro