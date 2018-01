Decizia vine dupa ce companiile de publicitate au inceput sa evite cumpararea de reclame pe aceasta platforma.

Platforma video YouTube va inaspri regulile de acces si controalele asupra canalelor sale, pentru a-i linisti pe clientii sai publicitari, dupa o serie de derapaje constatate in continutul lor online.

"Nu se poate nega ca 2017 a fost un an dificil, cu mai multe probleme care ne-au afectat comunitatea si partenerii nostri publicitari", a declarat Paul Muret, vicepresedinte al YouTube, intr-un mesaj postat marti pe platforma pentru care publicitatea online reprezinta cea mai mare parte din venituri.

"Provocarile pe care le-am dezvaluit in 2017 ne-au ajutat sa intreprindem schimbari dificile in 2018", a adaugat el.

De acum inainte, canalele vor trebui sa aiba cel putin 1.000 de abonati si 4.000 de ore de timp de vizionare in anul precedent pentru a fi admisibile pe platforma, potrivit lui Paul Muret. Anterior, un canal avea nevoie de un numar minim de 10.000 de vizualizari.

"Vrem sa luam in considerare dimensiunea canalului, implicarea audientei si atitudinea fondatorului pentru a decide daca va fi admis sau nu", a adaugat Muret.

In plus, YouTube va supraveghea indeaproape spam-urile sau orice alt semnal abuziv, pentru a se asigura ca continutul ramane in acord cu carta Google.

De asemenea, platforma le va asigura partenerilor sai publicitari ameliorari ale modalitatilor de control al clipurilor video din portofoliul Google Preferred, care le permite companiilor sa identifice canalele cele mai populare.

Aceste schimbari ar urma sa aiba impact asupra unui "numar semnificativ" de canale, potrivit platformei care a trebuit sa o sanctioneze saptamana trecuta pe una dintre vedetele sale, americanul Logan Paul, dupa publicarea la inceputul lunii a unui videoclip turnat in Japonia care includea imagini cu un barbat care s-a sinucis prin spanzurare.

Tanarul de 22 de ani, care potrivit mai multor estimari ar fi castigat peste zece milioane de dolari in 2017, a fost exclus din doua proiecte si din portofoliul Google Preferred.

In noiembrie anul trecut, YouTube a sters mii de videoclipuri cu copii care erau insotite de comentarii foarte deplasate, chiar suspectate ca ar apartine unor pedofili, dupa un articol din cotidianul The Times, care relata ca reclamele la marci mari precum Adidas, Amazon sau Mars apar alaturi de aceste continuturi cu copii.

Potrivit altor media, mai multe companii au decis sa nu mai plaseze reclame pe YouTube din acest motiv. Grupul informatic american HP a confirmat pentru AFP ca a cerut Google "sa suspende imediat orice publicitate pe YouTube".

Sursa: Agerpres