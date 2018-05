Google a prezentat o versiune actualizata a asistentului sau virtual,care poate oferi noi servicii imbunatatite.

Asistentul virtual Google Assistant poate de acum inainte sa initieze in numele utilizatorilor apeluri telefonice catre restaurante, saloane de coafura si alte firme pentru a verifica programul de functionare al acestora si pentru a face rezervari.

Noua versiune a Google Assistant apare intr-o perioada in care Facebook Inc., Amazon.com Inc., Microsoft Corp. si alti lideri din industria tehnologiei de varf dezvolta programe de inteligenta artificiala pentru software-urile ce administreaza fotografii, e-mailuri si sisteme de planificare digitala.

Mentinerea utilizatorilor pe aplicatiile companiilor le va ajuta pe acestea sa isi pastreze ritmul de dezvoltare rapida a afacerilor in domeniul vanzarii de reclame, bunuri si servicii de calcul online.

Sundar Pichai, CEO-ul Google, si alti manageri de top au spus ca aceasta companie doreste sa imbunatateasca "bunastarea digitala" a utilizatorilor, ale caror vieti sunt dominate de telefoane mobile si alte tehnologii.

De exemplu, versiunea adaptata a software-ului Android dezvoltat de Google, pe baza caruia functioneaza cele mai multe dintre telefoanele mobile din lume, ii va notifica pe utilizatori in legatura cu timpul petrecut de acestia folosind aplicatii mobile si le va permite sa fixeze limite de utilizare pentru ei si ceilalti membri ai familiilor lor.

Managerii de la Google au difuzat conversatii telefonice purtate intre asistentul virtual si diverse persoane care lucreaza in restaurante si saloane de coafura.

Google Assistant a raspuns la mai multe intrebari pentru a face programari in saloane de coafura si a reusit sa afle ora la care restaurantele urmau sa se inchida. Mai mult, asistentul virtual a avut o intonatie foarte umana, folosind chiar cateva onomatopee (mmm....ăăă...., îhî...) prin care sa arate ca ezita putin inainte de a raspunde la intrebari, la fel cum ar face un om.

Puteti vedea in inregistrarea de mai jos convorbirea telefonica:

Compania americana a declarat ca va incepe sa testeze in vara acestui an noua tehnologie, denumita Duplex, pentru a initia apeluri telefonice intre companii.

De asemenea, Google doreste sa extinda capacitatea asistentului sau virtual de a comanda alimente de la restaurante, inclusiv de la magazinele din retelele Starbucks Corp. si Domino's Pizza Inc.

Totodata, functia Maps va fi capabila sa ofere utilizatorilor mai multe sugestii in privinta stabilimentelor unde acestia ar putea lua cina.

Display-uri inteligente, care integreaza Google Assistant in ecrane video, vor incepe sa fie puse in vanzare de producatorii lor in luna iulie, au precizat reprezentantii Google.

Dezvoltatorii de aplicatii vor putea sa foloseasca noul kit de software pentru a integra in dispozitivele lor functia Google speech-to-text si alte functii de inteligenta artificiala.

Sursa: Agerpres