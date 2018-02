Google pregateste Android 9.0 P, versiune care vine cu o schimbare interesanta.

Potrivit Phone Arena, au aparut deja cateva informatii despre urmatoarea versiune Android, care se va numi Android 9.0 P (Pistachio Ice Cream).

Softul este conceput sa fie cat mai atragator si sa devina inteersant inclusiv pentru cei care folosesc acum iOS.

Astfel, noua versiune vine cu o schimbare interesanta, menita sa ofere suport pentru telefoanele cu decupaj in ecran, ca la iPhone X.

In cazul unui telefon cu decupaj in partea de sus, notificarile vor fi greu de observat, fiind ascunse in partea lipsa a ecranului, asta daca telefonul nu are un sistem de operare adaptat la aceasta specificatie.

In prezent exista un singur telefon cu Android care are ecranul decupat - Essential Phone. Au aparut insa zvonuri despre noua serie Huawei P20, care ar putea copia acest detaliu, chiar daca decupajul va fi probabil mult mai mic ca la iPhone X.

Astfel, noul Android 9.0 P va fi de mare ajutor. In plus, noul sistem de operare va fi adaptat si pentru dispozitive cu ecrane flexibile si ecrane multiple, precum ZTE Axon M si noul smartphone pliabil care a fost deja anuntat de Samsung.