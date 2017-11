DefCamp s-a desfasurat intre 9 si 10 noiembrie in Bucuresti.

DefCamp, cea mai importanta conferinta anuala de hacking si securitate cibernetica din Europa Centrala si de Est, s-a desfasurat intre 9 si 10 noiembrie in Bucuresti si a reunit peste 1.400 de participanti din 35 de tari.

In cadrul acestei editii, au fost reprezentate peste 450 de companii din domenii de activitate diverse, cum ar fi telecom, sector public, financiar, e-commerce, software development, virtualizare sau dezvoltare solutii de cloud, iar 28% din prezenta a fost straina.

Cele mai populare tari au fost: Romania, Croatia, Ucraina, Bulgaria, Statele Unite, Italia, Coreea de Sud, Cipru, Norvegia, Elvetia si Germania.

In contextul in care studiile arata ca una din patru companii va avea un incident cibernetic, editia de anul acesta a DefCamp a avut in premiera sectiunea de prezentari dedicata oamenilor de afaceri, numita Business Security, unde au fost prezentate probleme de securitate cu care se confrunta companiile, dar si oportunitati de rezolvare a acestora.

Acesta a fost adresata tuturor reprezentatilor de companii care inteleg ca o componenta IT in mediul business presupune masuri de securitate sporite.

In plus, evenimentul din acest an a inclus si doua paneluri apreciate de public. Primul dintre acestea a avut tema “Securitatea cibernetica in business”.

Discutia a fost moderata de Gerd Bommer, Consilierul Ambasadei Austriei, Sectia Comerciala, iar speakerii au fost experti in securitate in cadrul unor companii mari din Austria si România, precum si din cadrul Ministerului de Interne al Austriei.

Cel de-al doilea panel, “Provocarile legislatiei privind securitatea cibernetica”, a lansat dezbateri despre implementarea Directivei NIS (Network Internet Security) si modul in care aceasta poate schimba abordarea Romaniei asupra strategiei digitale. Subiectul a fost tratat de experti in IT din cadrul Guvernului, Camerei Deputatilor, CERT-RO si mediul privat.

De asemenea, o alta prezenta remarcabila din lista celor peste 60 de speakeri din toata lumea a fost Mike Spicer, expert american independent in securitate, care si-a prezentat inventia inedita: dispozitivul #WiFi Cactus, care se poate conecta pasiv la 50 de retele Wireless.

Acesta a demonstrat riscurile conectarii la o retea WiFi necriptata, prin intermediul careia se pot intercepta informatiile sensibile ale celor care o acceseaza.

In cadrul altui speech dedicat pericolelor reprezentate de tehnologiile moderne, Stefan Tanase si Gabriel Cirlig, cercetatori in cadrul companiei Ixia, au explicat cum ne pot fi furate datele prin intermediul softului autoturismului pe care il conducem.

De asemenea, Inbar Raz, pasionat de securitate cibernetica inca de la 14 ani, a oferit vizitatorilor DefCamp sfaturi despre cum se pot proteja intr-o lume in care niciun sistem nu este 100% sigur.

Competitii atractive cu premii pentru cei mai ambitiosi hackeri albi

Hacking Village a devenit o traditie in cadrul DefCamp. Anul acesta, a provocat expertii in hacking la 10 competitii cu premii in valoare de peste 10.000 de euro. Participantii au avut ocazia de a-si pune cunostintele in practica in cadrul unor scenarii inspirate din probleme reale, in intâmpinarea carora au venit cu solutii ingenioase.

Un punct de atractie a fost competitia Hack the Bank. Hackerii albi au demonstrat live cum poate fi spart un bancomat.

Walter Belgers, specialist IT din Olanda, a reusit sa faca acest lucru in mai putin de un minut, folosind tehnici de lock picking.

De asemenea IoT Village a reusit sa tina participantii implicati si in acest an. Un concurent a reusit sa gaseasca vulnerabilitati intr-o imprimanta pe care a castigat-o ulterior ca premiu.

Critical Infrastructure Attack a fost din nou in Hacking Village, cu o macheta ce a atras atentia multor experti pregatiti sa gaseasca brese de securitate.

Un alt concurs cu traditie, cel mai mare din cadrul evenimentului, este DefCamp Capture the Flag. Dupa 24 de ore intense, s-au anuntat castigatorii: dcua (Ucraina), p4 (Polonia) si HackingForSoju (Suedia).

Trei echipe au castigat titlul din 11 echipe finaliste si 1.000 echipe participante in calificarile online. Concursurile din Hacking Village au insumat peste 350 de participanti.

Startup Corner, organizat in parteneriat cu acceleratorul Orange Fab, a adus startupul de cyber security Pentest-tools.com, proiect care a fost integrat si in platforma BIS Threat Map realizata de Orange Romania in parteneriat cu Bit Sentinel.

“DefCamp 2017 a fost cea mai intensa editie de pana acum, cu un line-up de peste 60 de speakeri, 10 competitii, peste 450 de companii reprezentate la conferinta. Pentru doua zile, am transformat capitala Romaniei in punctul de intalnire al specialistilor in securitate informatica cu mediul business din Europa Centrala si Est”, a declarat Andrei Avadanei, presedintele Centrului de Cercetare in Securitate Informatica din Romania si fondatorul conferintei DefCamp.

Evenimentul este organizat de Asociatia „Centrul de Cercetare in Securitate Informatica din Romania” - CCSIR, impreuna cu Orange Romania in calitate de partener principal, cu sprijinul Ixia, a Keysight Business in calitate de partener Platinum si cu ajutorul Bitdefender, SecureWorks, Amazon, Enevo Group si Bit Sentinel.