Aplicatia creata de Strava Labs foloseste un sistem de geolocalizare si a realizat o harta a traseului urmat de soldati.

Utilizarea de catre soldatii americani a unei aplicatii de fitness si a sistemului ei de geolocalizare a facut posibila difuzarea publica a pozitiilor in care se afla anumite baze militare apartinand Statelor Unite si aliatilor sai, informatii deosebit de sensibile in special in zone precum Afganistan, Irak si Siria.

Daca pozitiile unor baze militare sunt cunoscute de grupari susceptibile sa le atace, harta creata prin sistemul de geolocalizare al aplicatiei dezvoltate de Strava Labs dezvaluie traiectoriile urmate de soldati in apropierea bazelor, informatii ce pot fi utilizate pentru eventuale atacuri.

Aceasta harta reflecta itinerariile utilizatorilor aplicatiei din intreaga lume si indica de asemenea intensitatea deplasarilor pe o anumita ruta, alcatuind o ''vizualizare in timp real a retelei mondiale a sportivilor (care utilizeaza aplicatia) Strava'', conform dezvoltatorilor aplicatiei.

In Statele Unite si in vestul Europei, cea mai mare parte a tarilor este colorata si nu permite identificarea unui anumit parcurs. Insa, in anumite tari, rutele urmate se disting cu mare claritate.

Harta Irakului este in cea mai mare parte inchisa la culoare, semn al unei slabe utilizari a aplicatiei Strava, insa mai multe baze militare binecunoscute unde sunt stationate forte americane si aliatii lor se evidentiaza contrastand cu restul regiunilor.

Acesta este cazul, spre exemplu, al unor baze precum Taji, la nord de Bagdad, Qayyarah, la sud de Mosul, Speicher din apropiere de Tikrit si Al-Asad din provincia Al-Anbar. Insa si alte zone, confidentiale, sunt evidentiate pe harta, in nordul si vestul Irakului.

De asemenea, si mai periculos, mai multe portiuni de drum sunt evidentiate pe harta semnaland faptul ca utilizatorii aplicatiei pastrau asupra lor dispozitivele in timpul deplasarilor, dezvaluind astfel itinerariile folosite in mod regulat de armata.

In Afganistan, centre precum baza aeriana Bagram (est) si alte baze din sudul tarii releva o activitate intensa, concentrata in regiunea respectiva.

Fitness and social media company Strava releases activity heat map. Excellent for locating military bases (h/t to @Nrg8000). https://t.co/n5RWcI7BJF pic.twitter.com/7zzNcYV42e — Tobias Schneider (@tobiaschneider) January 27, 2018



Tobias Schneider, un specialist in securitate care face parte din grupul ce a descoperit faptul ca bazele militare ar putea fi reperate prin intermediul acestei harti, a constatat ca si baze din Siria dar si cea franceza de la Madama, din nordul Nigerului, sunt dezvaluite in acelasi mod.

Departamentul american al Apararii a declarat ca "evalueaza" situatia creata. ''Recenta divulgare a informatiilor subliniaza importanta unei sensibilizari in diverse situatii atunci cand soldatii distribuie date cu caracter personal'', a declarat pentru AFP Audricia Harris, purtatoare de cuvant a Pentagonului.

''Departamentul de Aparare ia foarte in serios aceste probleme si evalueaza in prezent situatia pentru a determina daca este necesara o formare suplimentara si daca sunt necesare politici suplimentare pentru a asigura siguranta personalului Departamentului atat pe teritoriul (SUA), cat si in strainatate", a adaugat ea.

Aceasta problema ar fi putut fi evitata cu usurinta, potrivit creatorilor aplicatiei Strava: ''Sportivilor care au configurat datele in (sistem) 'privat' nu le sunt colectate datele''.

Sursa: Agerpres