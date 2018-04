Microsoft va pune la dispozitia utilizatorilor de Windows 10 o noua actualizare pentru sistemul de operare.

Prin intermediul actualizarii, Microsoft isi propune sa furnizeze cel mai modern si mai sigur sistem de operare.

De la lansarea sa initiala din 2015, Windows 10 a oferit doua actualizari cu caracteristici concepute special pentru a incuraja creativitatea fiecarui utilizator.

Noua actualizare Windows 10, disponibila din data de 30 aprilie, aduce noi capabilitati, printre care: functia Timeline - ce va ajuta utilizatorii sa gaseasca cu usurinta fisierele importante din dispozitivele lor, functia Focus Assist - ce permite o concentrare mai buna a utilizatorului.

Focus Assist se poate activa oricand utilizatorul doreste sa indeplineasca sarcini fara ca atentia sa ii fie distrasa de social media, de exemplu, sau de alte notificari. In plus, actualizarile pentru Microsoft Edge ajuta utilizatorii sa se concentreze mai bine si atunci cand navigheaza pe internet.

De asemenea, Windows 10 vine cu Dictation, functia de voce pentru introducerea naturala a datelor. Aceasta faciliteaza utilizatorilor luarea de notite sau scrierea unei lucrari, folosind doar vocea.

Astfel, plasand cursorul in orice camp de text, in Windows 10 sau intr-o aplicatie, utilizatorul trebuie sa apese tastele Win+H si, pur si simplu, sa inceapa sa vorbeasca. Functia Dictation din Windows 10 in varianta sa actualizata va capta rapid si precis cuvintele utilizatorului, astfel incat ideile spontane sau discursurile pot fi transpuse in scris intr-un mod facil.

Actualizarea Windows 10 din 30 aprilie 2018 cuprinde si o serie de alte caracteristici noi, printre care instrumente IT simplificate de gestionare pentru utilizatorii enterprise, noi modalitati creative prin intermediul aplicatiilor Photos, 3D si Windows Mixed Reality, noi solutii pentru siguranta online si imbunatatiri ale experientei de gaming.

Grupul american Microsoft Corp a lansat noul sau sistem de operare Windows 10 in data de 29 iulie 2015, in 190 de tari, sub forma unui upgrade gratuit pentru cei care utilizau, la vremea respectiva, versiunile Windows 7 si 8.1.

Sursa: Agerpres