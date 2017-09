Noua optiune, numita Snooze, este testata acum in Statele Unite si nu se stie daca va fi aplicata pe scara larga si cand se va intampla asta.

Snooze ne da posibilitatea sa nu mai vedem un timp in newsfeed postari ale unor prieteni, pagini sau grupuri care ne deranjeaza.

Practic, este un fel de unfollow temporar, care poate fi activat pentru 24 de ore, 7 zile sau 30 de zile.

Noul buton Snooze a fost observat de publicatia Media by Dre, care a postat pe Twitter un printscreen cu noua optiune.

Notice the new #SNOOZE option on #FB today? Sometimes, you just gotta put some people to sleep. ???????? #facebook #socialmedia #DREmedia pic.twitter.com/2tWxVWVQeI