Politia va avea autoritatea de a monitoriza serviciile de mesagerie.

Austria pregateste o lege prin care sa ofere politiei autoritatea de a monitoriza serviciile de mesagerie, precum WhatsApp si Skype, intr-o tentativa de a contraca infractorii care evita din ce in ce mai mult sa comunice telephonic, relateaza Reuters.

Guvernul a cerut unui grup de experti politici, IT, in drepturi civile si juriti sa analizeze proiectul de lege care ar permite monitorizarea in timp real a discutiilor prin serviciile si aplicatiile de mesagerie, a declarant un oficial din Ministerul Justitiei.

Supravegherea ar fi permisa numai prin mandate judecatoresc in cazul anchetelor vizând activitati teroriste si alte infractiuni ce pot fi pedepsite cu pâna la cinci ani de inchisoare.

Printre alte tari care au legi similar se numara Franta, Italia, Polonia si Spania, a explicat Ministerul Justitiei.

Deocamdata nu este clar cum ar face Austria astfel de supraveghere, dar una dintre metode ar fi instalarea de programe pe computerele si dispozitivele mobile ale suspectilor care folosesc servicii de mesagere cu criptare "end-to-end", ce impiedica accesarea discutiei folosind caile traditionale.

Astfel de programe sunt vândute Guvernelor de o serie de companii specializate.

Tribunalele austriece au condamnat deja mai multe persoane la inchisoare pentru legaturi cu organizatii teroriste in baza datelor obtinute de pe dispozitive confiscate.

Sursa: News.ro