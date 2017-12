WhatsApp introduce o noua optiune pentru cei care administreaza grupuri de chat.

Utilizatorii care administreaza grupuri de chat pe WhatsApp pot de acum sa aleaga optiunea Restricted Groups.

Astfel, numai administratorul va putea scrie mesaje in grupul de chat, toti ceilalti membri avand doar posibilitatea de a le citi. Nimeni altcineva nu mai poate sa trimita mesaje, poze sau clipuri video pe grup, in afara de administratori.

In perioada in care este activa optiunea Restricted Group, utilizatorii care nu sunt administratori in grup pot doar sa foloseasca butonul Message Admin, daca vor sa scrie ceva.

Numai daca mesajul sau este aprobat va ajunge sa fie afisat pe grup si vizibil pentru toata lumea.

Practic, administratorii vor monopoliza intreaga discutie pe aceste grupuri, scrie The Independent. Optiunea de restrictionare poate fi eliminata numai dupa 72 de ore.

Noua optiune apare deja in versiunile beta ale aplicatiei pe iOS si Android.