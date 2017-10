Facebook va extinde disponibilitatea continutului efemer afisat deasupra newsfeed-ului.

In curand, sirul de poze de profil rotunjite de deasupra newsfeed-ului ar putea deveni mult mai aglomerat decat in prezent. Facebook a anuntat ca administratorii paginilor vor putea posta in curand continut in cadrul sectiunii Stories.

Pe parcursul urmatoarei luni, Facebook va extinde treptat accesul la functia Stories, astfel incat toate paginile, indiferent ca sunt publisheri, personalitati sau alte tipuri de entitati, sa poata posta continut efemer.

Stories contine poze si filmari capturate prin intermediul camerei integrate in aplicatia Facebook si afisate pe intreg ecranul dispozitivelor mobile, disponibile numai 24 de ore, dupa care sunt sterse automat.

Copiata atat ca format, cat si ca functionalitate de la Snapchat in scopul atragerii tinerilor, Facebook a implementat deja formatul Stories alte aplicatii proprii, precum Instagram sau WhatsApp.

Insa, daca in cazul WhatsApp si Instagram peste 250 de milioane de utilizatori folosesc functia Stories, popularitatea acestui format pare sa fie extrem de redusa pe Facebook. Compania americana nu a dat publicitatii pana acum cifre legate de folosirea functiei Stories, insa cei mai multi utilizatori au remarcat deja numarul mic de postari.

Pentru a forta cresterea formatului Stories, a fost integrat deja suportul pentru postarea pe Facebook de pe Instagram, astfel incat continutul in format Stories de pe Instagram sa fie transferat automat si pe Facebook.

Daca utilizatorii de Facebook nu par sa fie interesati de formatul Stories, este foarte posibil ca paginile sa fie mult mai receptive. Brandurile s-ar putea inghesui sa ajunga pe bara de deasupra feed-ului pentru o mai buna vizibilitate.

Administratorii paginilor vor avea la dispozitie in curand, in cadrul propriilor pagini de Facebook, un buton “Create Story” prin care pot posta continut de tip Stories.

Acestia pot opta ca pozele sau filmarile respective sa fie publicate atat in Stories, cat si in newsfeed-ul traditional.

Asta nu inseamna insa ca utilizatorii vor fi mult mai receptivi in ceea ce priveste formatul Stories decat au fost pana acum. Chiar daca este afisat deasupra newsfeed-ului, numarul vizualizarilor ar putea in continuare fi destul de redus.

Facebook promoveaza intens formatul Stories pentru ca acesta ii permite sa afiseze reclame pe intreg ecranul telefoanelor mobile.

Pe Instagram, deja, printre postarile utilizatorilor, Facebook a inceput sa strecoare reclame care beneficiaza formatul mare si de sunet.

Sursa: News.ro