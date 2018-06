O noua gafa a retelei de socializare.

Facebook a facut publice din greseala postarile private postate de 14 milioane de utilizatori. "Am reperat un virus informatic care sugereaza automat sa fie facute publice postarile unor persoane", a declarat Erin Egan, responsabila cu datele private la Facebook.

Aceasta greseala a intervenit cand compania lucra la un nou mod de a impartasi unele elemente de profil ale utilizatorilor, precum fotografiile.

Virusul a afectat reteaua intre 18 si 27 mai, insa Facebook a reusit sa-l intrerupa la 22 mai, dar a avut nevoie de cinci zile suplimentare pentru a reusi ca toate postarile sa devina private.

"Am rezolvat aceasta problema si am inceput de joi sa avertizam persoanele afectate si sa le cerem sa-si verifice toate postarile pe care le-au avut in aceasta perioada", a subliniat doamna Egan.

Cei 14 milioane de useri afectati vor fi sesizati atunci cand se vor conecta la reteaua de socializare printr-o notificare in care sunt rugati sa se logheze la o alta pagina unde vor putea vedea postarile afectate de acest virus.

Aceasta problema intervine intr-un moment in care Facebook este deja implicat in mai multe afaceri de dezvaluire a datelor personale, precum scandalul Cambridge Analytica care a permis scurgerea datelor a zeci de milioane de utilizatori.

Sursa: Agerpres