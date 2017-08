Un site iti permite sa afli daca si contul tau de email se afla printre cele care au fost sparte de hackeri.

Un expert in protectia datelor a realizat un site, numit Have I Been Pwned, unde oricine poate verifica daca hackerii i-au furat datele personale. Peste 306 milioane de conturi de email si parole au fost sparte, scrie Daily Mail.

Printr-o verificare simpla pe site, oricine poate afla daca datele personale i-au fost furate si daca trebuie sa isi schimbe parola.

Proiectul ii apartine lui Troy Hunt, un expert in securitate informatica din Australia.

Poti verifica aici daca ti-a spart cineva contul de email, dar si daca parola pe care o folosesti este deja cunoscuta de hackeri, dand click aici.

Pe langa verificarea unei anumite parole pe site, putem afla intreaga lista cu parolele care au fost sparte de hackeri. Toate se afla intr-un fisier, care poate fi descarcat de pe site.

In acest fel, putem afla ce parole trebuie sa evitam si cum putem alege o formula mai sigura, pentru a ne proteja conturile.