Conducerea companiei cere tuturor utilizatorilor sa-si schimbe urgent parolele.

Toti cei peste 330 de milioane de utilizatori Twitter trebuie sa-si schimbe cat mai repede parolele! Anuntul vine dupa ce expertii companiei au descoperit o vulnerabilitate in sistemul retelei sociale, prin care parolele utilizatorilor erau salvate fara sa fie criptate corespunzator.

Astfel, toate aceste parole ar putea fi furate destul de usor. Totusi, conducerea Twitter precizeaza ca deocamdata nu au fost furate parole, insa acestea ar trebui schimbate cat mai repede, ca masura de precautie, scrie The Independent.

Potrivit Reuters, care citeaza o sura anonima, numarul conturilor vulnerabile este foarte mare, iar problema a persistat mai multe luni. Twitter a descoperit vulnerabilitatea in urma cu cateva saptamani.

Reteaua sociala salveaza automat parolele in sistem, printr-o combinatie intamplatoare de cifre si litere. Dar, din cauza unei erori, unele parole au fost salvate inainte de a fi inlcuite cu litere si cifre, astfel incat erau vizibile in sistem si ar fi putut fi copiate.

Potrivit conducerii retelei sociale, toti utilizatorii sunt informati despre aceasta problema, in momentul in care se logheaza in cont, desi asta nu inseamna ca exista un pericol iniment privind furtul de date.

In prezent, vulnerabilitatea a fost eliminata.