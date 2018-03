Exista o metoda foarte simpla, prin care poti vedea toate informatiile pe care le are reteaua de socializare despre tine.

In urma scandalului in care sunt implicati Facebook si compania Cambridge Analytica, multi utilizatori au ales sa-si stearga contul de pe aceasta retea de socializare, ca sa nu le fie furate datele personale.

Inainte de a lua aceasta decizie radicala, putem verifica insa ce informatii are Facebook despre noi. Pentru asta, trebuie sa descarcam o copie a datelor de pe contul nostru. Pasii care trebuie urmati sunt foarte simpli:

1. Ne logam pe Facebook

2. Dam click pe sageata care apare in coltul din dreapta sus si se deschide un meniu

3. Intram in setari

4. Dam click pe linkul Descarca o copie a datelor tale de pe Facebook (acesta se afla in partea de jos a meniului)

5. Ajungem pe o alta pagina, unde dam click pe Start My Archive si astfel vom obtine o copie cu datele noastre personale.

In aceasta arhiva se vor regasi foarte multe informatii: datele pe care noi le-am distribuit, dar si date personale, colectate de Facebook.

Acestea includ apeluri telefonice, mesaje text, adrese IP, poze in care am primit tag, postari la care ai dat like, reclame pe care am dat click la un moment dat.

Descarcarea arhivei dureaza cateva minute si vom primi o notificare prin e-mail. Arhiva pastreaza date foarte vechi, de peste 10 ani, inclusiv informatii pe care utilizatorii cred ca le-au sters.

Foto: Getty Images