Vezi comunicatul oficial

Duminica noaptea, Academia Americana de Film a anuntat castigatorii celei de-a 89-a editii a Premiilor Oscar. inaintea ceremoniei mult-asteptate de iubitorii de film, timp de 11 zile, Cinema City a pastrat traditia ultimilor ani si le-a oferit cinefililor posibilitatea de a-i intui pe marii castigatori prin platforma online „Hollywood la mana ta”.

Pana la decernarea Premiilor Oscar, Hollywood-ul a fost la mana spectatorilor care au avut posibilitatea de a ghici caștigatorii pentru cinci categorii: cel mai bun film, cel mai bun actor in rol principal, cea mai buna actrita in rol principal, cel mai bun actor in rol secundar si cea mai buna actrita in rol secundar.

Chiar daca aceste premii sunt oferite de profesionisti pentru a recunoaste excelenta in domeniul realizarilor cinematografice, iubitorii de film nu se sfiesc de fiecare data sa isi aleaga favoritii inca de la anuntarea nominalizarilor. Peste 18.000 de romani au votat pe platforma Cinema City – „Hollywood la mana ta”, intuitia lor fiind rasplatita cu 6.200 de premii, in functie de categoriile ghicite.

Astfel, voturile inregistrate prin intermediul platformei ne dezvaluie care sunt favoritii spectatorilor si in ce masura s-au potrivit cu optiunile Academiei Americane de Film.

Cel mai bun film

Cu un numar record de 14 nominalizari si 6 premii castigate, filmul „La La Land” a fost favoritul editiei din acest an a Oscarurilor, acesta fiind si preferatul votantilor pentru categoria cel mai bun film. insa, desi „La La Land” a inregistrat 52,7% din voturi, marele castigator desemnat de Academia Americana de Film a fost „Moonlight”, care a obtinut doar 2,4% din voturile publicului roman.

Cel mai bun actor in rol principal

Iubitorii de film i-au acordat lui Ryan Gosling cu rolul din „La La Land” distinctia de cel mai bun actor in rol principal, in proportie de 41,6%, pe cand Casey Affleck cu rolul din „Manchester by the Sea”, castigatorul desemnat de Academia Americana de Film, a obtinut doar 16,3% din voturi.

Cea mai buna actrita in rol principal

Favorita spectatorilor pentru titlul de cea mai buna actrita in rol principal, Emma Stone in „La La Land”, votata in proportie de 52,2%, a devenit si castigatoarea Premiului Oscar.

Cel mai bun actor in rol secundar

Desi Dev Patel cu rolul din „Lion” a obtinut 38% din voturi, Mahershala Ali cu rolul din „Moonlight”, votat intr-o proportie de 24,7%, a fost cel premiat cu Oscar la categoria Cel mai bun actor in rol secundar.

Cea mai buna actrita in rol secundar

si pentru categoria cea mai buna actrita in rol secundar, favorita spectatorilor cu 33,7% din voturi a coincis cu alegerea Academiei Americane de Film - Viola Davis in „Fences”.