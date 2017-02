Fondatorul retelei Facebook a investit 50 de milioane de dolari intr-un proiect deosebit.

Mark Zuckerberg si sotia lui au lansat in anul 2015 un proiect filantropic de un miliard de dolari - Chan Zuckerberg Initiative. Zuckerberg spera ca va putea contribui astfel la eradicarea unor boli grave, incurabile in prezent.

Printre acestea se numara SIDA, cancerul, malaria si bolile neurodegenerative, care rapesc anual milioane de vieti.

Recent, Mark Zuckerberg a angajat primii 47 de cercetatori, care vor dezvolte strategii pe termen lung, in cadrul acestui organizatiei Biohub, care se va ocupa de cercetare in domeniul medical. Suma va fi cheltuita in urmatorii 5 ani, scrie International Business Times.

Biohub include biologi, ingineri, experti in tehnologie si cercetatori din intreaga lume. Munca lor are ca scop eradicarea tuturor bolilor grave, incurabile.

Organizatia Biohub colaboreaza in elaborarea studiilor stiintifice cu universitati de renume mondial: Universitatea din California, Berkeley, Universitatea Stanford din California si Universitatea Florida.