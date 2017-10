Vezi comunicatul oficial.

Concursul Capture the Flag din cadrul DefCamp si-a desemnat, dupa 24 de ore de competitie acerba, castigatorii. Etapa de calificare online pentru competitia in securitate cibernetica s-a incheiat pe 1 octombrie si a constat in exploatarea unor vulnerabilitati cibernetice.

In concurs au intrat aproximativ 1.000 echipe din 95 de tari. Organizatorii estimeaza ca au fost in total aproximativ 6.000 de jucatori unici.

Etapa de calificari a fost castigata de echipa „Eat Sleep Pwn Repeat” din Germania, care a dominat competitia pe parcursul celor 24 de ore de concurs.

Pe locul al doilea s-a clasat echipa „HackingForSoju” din Suedia, care participa deja pentru a treia oara la concursul organizat de DefCamp.

Locul al treilea a fost ocupat de o echipa de studenti din Canada, „NorthernCoalition”. O singura echipa din Romania a intrat în top 30 si s-a calificat pe locul 4.

„Se spune ca nu esti cu adevarat specialist in securitate cibernetica daca nu te-ai implicat cel putin o data intr-o competitie Capture the Flag. In fiecare an, la DefCamp, Capture the Flag este o provocare inclusiv pentru noi, echipa de organizare. Cautam cu fiecare editie sa inovam si sa aducem participantilor provocari reale din cele mai diverse domenii. In securitate cibernetica, trebuie sa tii pasul cu noutatile pentru a face fata tipurilor de atacuri care apar. Scopul nostru este acela de a ajuta participantii sa-si dezvolte cat mai mult aptitudinile si cunostintele”, a declarat Andrei Avadanei, fondator DefCamp.

In joc au fost incluse indicii si obstacole, iar problemele au fost bazate pe situatii inspirate din ecosisteme IT si vulnerabilitati reale, ceea ce face ca aceasta competitie sa fie extrem de interesanta.

Mai mult decat atat, etapa de calificare a pus concurentii la grea incercare cu algoritmi de criptare a datelor ce contin vulnerabilitati, aplicatii web si software ce pot fi exploatate doar prin tehnici de reverse engineering si dezvoltarea de exploituri avansate pe diverse sisteme de operare.

O premiera pentru acest tip de competitii a fost ca participantii acestei editii au putut exploata vulnerabilitati în blockchain.

Organizatorii au introdus o problema care replica atacul DAO din anul 2016, soldat atunci cu pierderea a peste 3,6 milioane de monede digitale Ethereum, în valoare de 70 de milioane de dolari.

De asemenea, pentru prima data la DefCamp Capture the Flag, a fost inclusa si o categorie cu probleme adresata exclusiv incepatorilor.

Aceasta s-a dovedit a fi cea mai populara din întreaga etapa de calificari, unde aproape 500 de echipe au rezolvat cel putin o problema.

Finala concursului se va desfasura la Bucuresti in timpul conferintei DefCamp, pe data de 9 - 10 noiembrie. Aici vor veni 15 echipe fruntase pentru a castiga marele titlu si premii in valoare de peste 3.000 de euro.

Mai mult decat atat, participarea la Finala D-CTF permite echipelor sa cunoasca speakerii renumiti care urca pe scena DefCamp si sa interactioneze cu cei peste 1.300 participanti prezenti la conferinta.

DefCamp este organizat de Asociatia „Centrul de Cercetare in Securitate Informatica din Romania” - CCSIR, impreuna cu Orange Romania in calitate de partener principal, cu sprijinul Ixia, a Keysight business in calitate de partener Platinum si cu ajutorul Bitdefender, SecureWorks, Amazon, Enevo Group si Bit Sentinel.