Seful Google, Sundar Pichai, a anuntat cati utilizatori are sistemul de operare Android la nivel mondial.

Sundar Pichai a anuntat, in deschiderea conferintei Google I/O, ca Android a depasit pragul de doua miliarde de utilizatori.

Altfel spus, Android are peste doua miliarde de utilizatori lunari - oameni care folosesc un telefon cu Android cel putin o dată pe luna.

Google se poate lauda si cu mai multe aplicatii care au peste un miliard de utilizatori: YouTube, Chrome, Google Maps, Gmail, Search si Google Play.

Anul trecut, utilizatorii de Android au descarcat 82 de miliarde de aplicatii si au urmarit, in medie, 1 miliard de ore de continut video pe YouTube in fiecare zi.

In cadrul conferintei, au fost anuntate si imbunatatirile pe care le va avea noua versiune Android. Conform oficialilor Google, inginerii companiei au optimizat sistemul de operare, astfel incat acesta va porni de doua ori mai rapid decat în prezent. Totodata, timpii de initiere a aplicatiilor vor scadea si ei.

Android O va include o facilitate numită Google Play Protect, care va scana aplicatiile instalate pe telefon, pentru a verifica nivelul de siguranta al acestora. Este o extindere a scanarii pe care Google o realizeaza deja cu aplicatiile din Play Store.

Pentru a imbunatati autonomia, noua versiune, prezentata deocamdata sub numele de Android O, urmeaza sa impuna ceea ce Google numeste "limitari intelepte" in modul in care aplicatiile si functia de localizare opereaza in fundal.

Sursa: News.ro