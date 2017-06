Mark Zuckerberg, CEO al companiei Facebook, a anuntat ca un nou record stabilit de reteaua de socializare.

"In aceasta dimineata (marti, n.r), comunitatea Facebook este formata oficial din 2 miliarde de oameni. Facem progrese conectand lumea. Este o onoare sa fiu alaturi de voi in aceasta aventura", a scris Mark Zuckerbeg pe Facebook.

Fondatorul retelei de socializare a raspuns comentatorilor ca ”e drum lung pâna vom ajunge sa conectam pe toata lumea (5 miliarde, dupa cum sugera un cineva pe Facebook).

Intrebat cat timp i-a luat companiei sa creasca numarul utilizatorilor, Zuckerberg a raspuns ca in mai putin de cinci ani gigantul a ajuns de la 1 miliard, cat avea in octombrie 2012, la 2 miliarde in 2017.

In jur de 3,7 miliarde de oameni din lume au acces la internet si in jur de 700 de milioane dintre acestia sunt in China, unde Facebook este interzis. Cel putin doi din trei oameni folosesc Facebook in fiecare luna. Peste 800 de milioane de persoane dau "like" zilnic, iar peste 175 de milioane reactioneaza la emoticonul "love".

Misiunea initiala a Facebook sustinea: "Sa oferim oamenilor puterea de a impartasi si sa facem lumea mai deschisa si conectata".

Mark Zuckerberg a mai spus la Community Summit de la Chicago ca responsabilitatea Facebook este de a crea un spatiu unde diverse voci si teme de discutie pot fi si se pot exprima. La primul summit al comunitatii Facebook, noua deviza a companiei este "Sa dam oamenilor puterea de a construi comunitati si sa aducem lumea mai aproape".

Sursa: News.ro

Sursa foto: iStock