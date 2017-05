Regulamentul intern al Facebook, prin care este aprobat sau respins un continut, a fost dezvaluit in urma unei anchete.

Reporterii si editorii de la The Guardian au citit peste 100 de manuale de pregatire a angajaţilor Facebook, foi de calcul si organigrame, care ofera dezvaluiri fara precedent despre metodele pe care Facebook le-a folosit pentru a modera continuturile online asociate unor chestiuni precum violenta, discursurile care incită la ura, terorismul, pornografia, rasismul si automutilarea. Există politici de moderare chiar si in privinta competitiilor sportive trucate si a canibalismului.

Regulamentul intern al Facebook reflecta dificultatile pe care le intampină managerii companiei atunci cand trebuie sa reactioneze la o serie de provocari noi, precum conceptul "revenge porn" ("pornografie din razbunare"), dar si dificultatile moderatorilor, care spun ca sunt coplesiti de volumul de munca. Adeseori, ei au la dispozitie doar 10 secunde pentru a lua o decizie in privinta unui continut publicat pe retea.

"Facebook nu poate sa pastreze controlul asupra continuturilor sale. A devenit prea mare, a crescut prea mult si prea repede”, a dezvaluit o sursa.

Multi moderatori s-au declarat îngrijorati de inconsecventa si natura particulara a unora dintre politicile companiei. Cele referitoare la continuturile sexuale, de exemplu, sunt cele mai complexe si mai derutante.

Acest regulament intern ar putea sa ii alarmeze si pe avocatii cauzei libertatii de exprimare, care sunt ingrijorati de rolul de facto pe care Facebook il detine, riscand sa devina cel mai mare cenzor din lume.

Jurnalistii au analizeze documentele furnizate moderatorilor Facebook pe parcursul ultimului an. In urma parcurgerii acelor documente, ei au ajuns la urmatoarele concluzii:

Remarci precum "Cineva sa-l impuste pe Trump" ar trebui sterse, deoarece, in calitatea lui de sef de stat, Donald Trump intra in categoria persoanelor protejate. Sunt insa permise afirmatii precum "Pentru a rupe gatul unei femei, asigura-te ca toata presiunea e plasata pe mijlocul gatului ei" si "du-te dracului si mori" - deoarece aceste fraze nu sunt considerate amenintari credibile.

Videoclipurile cu morti violente nu sunt intotdeauna sterse, deoarece pot sa contribuie la cresterea gradului de constientizare in randul publicului asupra unor chestiuni precum maladiile mintale.

Unele fotografii ce prezinta abuzuri fizice non-sexuale si intimidarea sau agresarea copiilor - nu trebuie sa fie sterse decat in cazul in care contin elemente sadice sau dau impresia ca sarbatoresc acel moment. Fotografii cu abuzuri asupra animalelor pot fi distribuite - doar imaginile extrem de suparatoare pot fi marcate in categoria "deranjante".

Toate creatiile artistice "handmade" care arata nuditate si raporturi sexuale sunt permise, insa creatiile artistice realizate digital ce arata activitati sexuale sunt interzise.

Facebook va permite utilizatorilor sa distribuie in livestream tentative de automutilare, deoarece platforma "nu doreste sa cenzureze sau sa pedepseasca oamenii aflati deja in suferinta”.

Reteaua de socializare foloseste un software pentru a intercepta anumite continuturi cu grafica explicita inainte ca acestea sa apara pe site.

Sursa: News.ro