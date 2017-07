Vezi comunicatul oficial.

Retargeting.Biz, un produs romanesc care a devenit unul dintre cele mai utilizate tool-uri de marketing automat la nivel global, lanseaza push notifications.

In prezent, push notifications este unul dintre cele mai atractive si apreciate instrumente de marketing online. Actioneaza in timp real si contribuie la cresterea semnificativa a ratelor de conversie, permitand comunicarea instanta cu vizitatorii shop-urilor online.



“Pentru comercianti, una dintre cele mai dificile sarcini este viteza cu care se misca lucrurile. Preferintele si comportamentele clientilor se modifica si ele constant, astfel ca intrumentele si tacticile pe care ei le folosesc trebuie sa se schimbe. Pentru clientii care folosesc deja Retargeting.Biz, activarea acestui instrument de marketing automat consta in simpla apasare a unui buton, noi avand grija de toate celelalte detalii si setari. De asemenea, toate mesajele push trimise automat, pe baza unor algoritmi proprii, sau trimise manual, vor putea fi personalizate integral de clientii care utilizeaza aplicatia noastra”, spune Rares Banescu, CEO si fondatorul Retargeting.Biz.

Conform statisticilor, peste 60% dintre clientii care au optat pentru a primi notificari push de la magazinele online pe care le frecventeaza, au plasat cel putin o comanda imediat ce au primit un mesaj relevant. Rata de deschidere prin push notifications este cuprinsa intre 47-80%, comparativ cu 20-25% la email-uri.

Pana de curand, notificarile push erau folosite in special pentru aplicatiile mobile, dar incepand cu anul 2015, acestea au prins teren si pe partea de site-uri web, iar anul trecut au inceput sa fie folosite din ce in ce mai des ca instrument de marketing de catre magazinele online.

“Tipurile de mesaje pe care le oferim out of the box clientilor Retargeting sunt un feature complet nou si gandit special pentru magazinele online. Punem la dispozitia clientilor 6 mesaje trimise automat, bazate pe comportamentul utilizatorilor: Cart abandonment, Product follow up, Category follow up, Bounce follow up, Cross selling sau Inactivity”, completeaza Rares Banescu.