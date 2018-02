Un studiu realizat de Huawei si IPSOS arata cat de atasati sunt romanii de telefonul lor mobil.

Huawei a realizat un studiu impreuna cu compania multinationala de cercetare de piata, IPSOS, colectand date din 12 tari, inclusiv Romania. Scopul acestei cercetari a fost analizarea comportamentului utilizatorilor in materie de smartphone-uri pe parcursul a 24 de ore.

Studiul arata ca 79% dintre romani folosesc smartphone-ul inainte de culcare pentru a citi email-uri, pentru a-si verifica conturile de social media si mesajele primite, in timp ce 64% fac acest lucru cand se trezesc.

Acesta este unul dintre motivele pentru care 60% din romani isi iau telefoanele cand se pun in pat si 1 din 10 sau aproximativ 11% din acestia, admit ca dorm cu telefonul langa ei.





Huawei a efectuat de asemenea un sondaj intitulat “Relatii inteligente” pentru a analiza in medie, “relatia” pe care un utilizator o are cu smartphone-ul sau.

Rezultatele studiului demonstreaza ca 59% dintre romani isi verifica telefonul de mai multe ori in decursul unei ore, obiceiul de utilizare constand in cautarea diferitelor informatii, folosirea device-ului pentru divertisment, navigarea pe retelele de Social Media sau in browser, citirea stirilor si conectarea la sistemul de Home Bank.

Astfel, cercetarile demonstreaza in mod evident cat de “atasati” sunt romanii de smartphone-ul lor.

Studiul a identificat ca 87% dintre romani au nevoie de smartphone pentru trimiterea mesajelor text, ca 72% folosesc telefonul pentru surprinderea fotografiilor si, bineinteles, ca 79% utilizeaza telefonul pentru verificarea retelelor sociale.

De asemenea, cercetarea a constatat ca 56% dintre respondenti recunosc ca au smartphone-urile cu ei mai mult de 13 ore pe zi, in timp ce 27% folosesc smartphone-ul in mod activ 3-4 ore/zi.

Daca nu este absolut nicio surpriza ca ne verificam telefonul cand navigam printre aplicatii, cand suntem la birou sau cand suntem acasa, studiul releva rezultate surprinzatoare privind locurile unde romanii utilizeaza cel mai des telefonul, studiul concluzionand ca 66% folosesc telefonul cand sunt in bucatarie si 47% cand se afla in camera copiilor.

In concluzie, cercetarea realizata pentru Huawei arata ca, in zilele noastre, majoritatea dintre noi s-ar simti pierduti daca nu ar avea smartphone-ul cu ei.

Suntem atat de atasati de el incat il verificam de mai multe ori pe zi, iar primul si ultimul lucru pe care il facem in fiecare zi este sa accesam telefonul.

Printre acestea, smartphone-urile sunt folosite pentru a naviga pe Internet, pentru a citi email-urile, precum si pentru a efectua apeluri si a trimite mesaje text. Nu este de mirare ca 95% din romani isi iau intotdeauna telefonul cand pleaca de acasa.

Aproximativ 50% dintre romanii intervievati marturisesc ca se intorc din drum daca isi uita telefonul, chiar daca acest lucru ii determina sa intarzie la munca.

Cercetarea de piata a fost realizata pentru Huawei de catre compania Ipsos si a fost efectuata in luna ianuarie 2018 pe urmatoarele piete: Austria, Bulgaria, Croatia, Cehia, Danemarca, Grecia, Ungaria, Polonia, Romania, Serbia, Slovenia si Turcia.

Foto: iStock