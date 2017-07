Google va modifica aplicatia de cautare pentru telefoanele mobile prin introducerea unei functii feed personalizata.

Aceasta functie va include link-uri despre hobby-uri, calatorii, sport si alte subiecte. Decizie plaseaza compania in concurenta directa cu retele de socializare precum Facebook.

Operatorul celui mai folosit motor de cautare din lume, divizie a grupului Alphabet, a anuntat ca schimbarile vor incepe sa fie introduse in Statele Unite miercuri, iar in alte tari in urmatoarele saptamani.

Oferta Google se numeste "Google Feed", care seamana cu "News Feed" de la Facebook, folosita de aceasta companie pentru vizualizarea postarilor prietenilor, familiei si altor surse.

Google sustine ca nu incearca sa imite Facebook, ci sa creeze un alt loc unde pot fi stranse rezultate relevante ale cautarilor.

"Acest feed este despre interesele tale... nu este despre interesele prietenilor”, a explicat Ben Gomes, vicepresedinte al Google pentru inginerie.

Facebook si Google vor sa atraga mai multa atentie online si, prin extensie, venituri din publicitate, in functie de vizualizari.

Cele doua companii din Silicon Valley ar urma sa atraga in 2018 aproximativ 50% din cheltuielile online pentru publicitate, potrivit estimarilor companiei de cercetare a pietei eMarketer.

Nu exista planuri imediate de a include publicitate in Google Feed, a spus Gomes.

Sursa: News.ro