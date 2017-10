Facebook va schimba modul in care utilizatorii primesc notificarile.

Conducerea retelei de socializare va schimba radical modul in care sunt primite notificarile. Astfel, acestea nu vor mai fi afisate cronologic, ci in ordinea relevantei lor.

Adica utilizatorii vor vedea mai intai notificarile care, teoretic, ii intereseaza mai mult. Facebook va decide care sunt aceste notificari de interes si care sunt mai putin importante, scrie The Independent.

De asemenea, notificarile vor fi impartite in doua sectiuni diferite: Noi (New) si Mai Vechi (Earlier).

Notificarile noi vor fi afisate in ordinea importantei lor. Iar notificarile mai vechi sunt cele care au fost deja vazute de utilizator, in ordinea in care au fost trimise.

Din pacate, nu este foarte clar cum va stabili Facebook ce notificari sunt importante pentru fiecare utilizator.

Este posibil ca in acest fel unele notificari sa treaca neobservate, desi persoana care le primeste ar putea fi foarte interesata de ele.