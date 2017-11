Inginerii Adobe au demonstrat avantajele folosirii inteligentei artificiale.

Urmatoarea versiune de Photoshop va apela la inteligenta artificiala pentru realiza automat una dintre cele mai migaloase operatiuni la care un mare numar de designeri apeleaza frecvent.

Este vorba de selectia subiectului sau a subiectilor dintr-o fotografie. Cu ajutorul inteligentei artificiale, cei de la Adobe incearca sa simplifice munca designerilor, transformand un proces migalos intr-un care necesita un singur click.

Practic, in loc sa traseze manual conturul sau sa apeleze la alte instrumente de selectie, utilizatorii Photoshop ar putea selecta subiectul unei fotografii doar apasând butonul Select Subject si asteptând ca AI-ul sa analizeze imaginea si sa faca singur selectia.

Viitoarea facilitate a fost prezentata de inginerii companiei in cadrul evenimentului Adobe MAX care a avut loc in Japonia. La baza acesteia sta un sistem online de invatare mecanica dedicat proceselor creative, numit Adobe Sensei.

Ca majoritatea aplicatiilor care implica inteligenta artificiala la aceasta ora, AI-ul celor de la Adobe este inca departe de perfectiune, lucru care se vede clar si din prezentarea video si care nu este ascuns de reprezentantii companiei americane.

Procesul de selectie nu este perfect, iar rezultatul difera de la o fotografie la alta. Sunt situatii in care selectia se face foarte bine si situatii in care utilizatorul trebuie sa intervina pentru a corecta.

Insa, fiind vorba de un sistem care va invata treptat din toate operatiunile in care este implicat, AI-ul ofera garantia imbunatatirii in timp, pana la punctul in care va realiza fara cusur majoritatea sarcinilor in care va fi implicat.

