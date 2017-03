Butonul ar urma sa apara, alaturi de alte reactii, pe Facebook Messenger.

Facebook se gandeste sa le ofere utilizatorilor una dintre cele mai dorite functii: butonul de dislike. Nu este insa exact ce si-ar fi dorit utilizatorii, si anume un raspuns in News Feed, ci un buton in Messenger.

Reteaua de socializare a confirmat ca testeaza doua noi functionalitati pe platforma de Messenger, insa doar in mod limitat in acest moment. Conform celor de la Tech Crunch, implementarea reactiilor in Messenger este similara cu modul in care aplicatii precum Slack sau iMessage ofera raspunsuri la diferite mesaje.

La fel ca reactiile din News Feed, utilizatorii vor putea sa treaca peste un mesaj si sa aleaga din 5 reactii, pe langa butonul de like si cel de dislike. Cei de la Facebook spun ca butonul nu trebuie neaparat folosit ca dislike, ci ca un refuz la o intrebare sau o invitatie.

"Testam mereu moduri de a face Messenger mai amuzant si mai antrenant. Acesta este un mic test ce permite oamenilor sa distribuie un emoji care reprezinta cel mai bine sentimentele lor la un mesaj" a confirmat Facebook. Nu exista momentan un anunt legat de cand aceste butoane vor fi disponibile pentru toti utilizatorii.