Cercetatorii din domeniul securitatii cibernetice anunta ca au descoperit o problema a conexiunilor wireles.

Oamenii de stiinta au facut publice detaliile problemelor de securitate pe care le-au descoperit in cadrul conexiunilor Wi-Fi. Acestia au creat un site special care explica si exemplifica bresele de securitate si atacarea lor.

Problemele de securitate descoperite isi au originea chiar in standardul Wi-Fi folosit de sute de milioane de dispozitive la ora actuala, precum routere, telefoane mobile, televizoare si orice ar putea intra in sfera largita a IoT (internet of things).

Caracterizate de catre cercetatori drept devastatoare pentru conexiunile Wi-Fi, problemele se securitate descoperite afecteaza toate marile sisteme de operare, la Windows, Linux si macOS, pana la Android si iOS.

Dintre toate acestea, conform oamenilor de stiinta, cele mai afectate sunt smartphone-urile cu Android. Desi orice dispozitiv conectat la un router wireless poate fi atacat, telefoanele cu Android sunt cele mai vulnerabile, 41% dintre acestea putand cadea oricand victima unui atac.

Inclusiv in cel mai avansat de protocol de securitate al conexiunilor wireless, WPA2, au fost descoperite vulnerabilitati.

Atacatorii pot intercepta datele transferate chiar si dupa ce acestea au fost criptate si chiar fara sa fie necesara parola conexiunii.

Nivelul de insecuritate difera intre dispozitive si producatori, insa toate sunt, intr-o anumita masura, suspecte la injectare de cod malitios, precum malware-uri de tip Ransomware.

Producatorii de echipamente care folosesc conexiuni wireless au fost notificati inca din timpul verii despre problemele descoperite, acestea fiind acum doar aduse la cunostinta publicului larg.

Este de asteptat ca in perioada urmatoare producatorii sa lanseze update-uri care remedieze cel putin partial probleme descoperite.

Pe de alta parte, utilizatorii sunt lipsiti de control in acest moment, nici macar schimbarea parolelor neavand vreun afect, cata vreme chiar protocolul de securitate Wi-Fi este afectat.

Sursa: News.ro