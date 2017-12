Acest principiu ii obliga pana acum de furnizorii de acces la internet sa trateze toate continuturile online in acelasi mod.

Comisia federala a comunicatiilor (FCC), autoritatea americana de reglementare in acest sector, a pus capat joi principiului "neutralitatii internetului".

Decizia FCC, care a estimat ca reglementarea actuala este un obstacol pentru investitii, autorizeaza teoretic furnizorii de internet (FAI) sa adapteze viteza de debit a internetului in functie de continutul care le tranziteaza "'tevile", ceea ce ar putea duce la crearea unui "internet cu doua viteze".

Sustinatorii "neutralitatii" se tem, la randul lor, ca FAI vor fi tentati sa ceara mai multi bani pentru un o viteza mai mare sau sa blocheze serviciile care le fac concurenta, precum streaming video la cerere, telefonia pe internet sau motoarele de cautare.

Prin aceasta decizie, "restauram libertatea internetului" si "ii vom ajuta pe consumatori si concurenta", a declarat presedintele FCC, Ajit Pai, in fata comisiei, chiar inainte de vot.

Aceasta decizie "nu va ucide democratia" si nici nu inseamna "sfarsitul internetului asa cum il cunoastem", a adaugat el, facand aluzie la argumentele sustinatorilor principiului neutralitatii internetului.

FCC "le da cheile internetului (...) unui pumn de companii multimiliardare", si-a exprimat la randul sau regretul Mignon Clyburn, membru al FCC care a votat impotriva.

Dezbaterea privind "neutralitatea internetului", foarte vie, dureaza de circa zece ani in SUA. Circa o suta de aparatori ai acestui principiu au demonstrat joi dimineata in fata sediului FCC, unde au depus un "mausoleu" in memoria internetului, "asa cum l-am cunoscut mereu".

Sursa: Agerpres