Google a inaugurat o noua sectiune a propriului magazin de aplicatii pentru Android, Play Store.

Play Store, magazinul de aplicatii pentru Android al celor de la Google, are o sectiune noua. Numita Android Excellence Awards, noua sectiune promoveaza unele dintre cele mai bune aplicatii pentru platforma celor de la Google.

Android Excellence este compusa din doua categorii: aplicatii si jocuri. Intreg continutul de aici este ales manual de o echipa editoriala, nu listat pe baza vreunui algoritm, cum se intâmpla in cea mai mare parte a magazinului de aplicatii al celor de la Google.

Conform Google, in aceasta categorie ajung aplicatii care folosesc cele mai bune practici de dezvoltare, fiind avute in vedere criterii precum optimizarea functionarii, localizarea, performanta tehnica si designul. Simplu spus, aplicatiile trebuie sa arate bine si sa functioneze impecabil.

Din pacate, in loc sa reprezinte o sursa permanenta de recomandari proaspete din partea unei echipe editoriale care cunoaste foarte bine ecosistemul, Google a decis ca aplicatiile si jocurile din aceasta sectiune sa fie schimbate trimestrial.

In acest fel, noua sectiune nu va fi o facilitate foarte utila utilizatorilor, ci mai mult un instrument de motivare a dezvoltatorilor. Acestia vor putea folosi faptul ca au fost premiati de Google astfel, pentru a-si promova aplicatiile.

Iata primele aplicatii care au fost alese de catre cei de la Google pentru noua sectiune Android Excellence:

AliExpress - Alibaba Mobile

B&H Photo Video - B&H Photo Video

Citymapper - Citymapper Limited

Drivvo - Drivvo

Drupe - Drupe

Evernote - Evernote Corporation

Hotel Tonight - HotelTonight

Kitchen Stories - Kitchen Stories

Komoot - komoot GmbH

Lifesum - Lifesum

Memrise - Memrise

Pocket - Read It Later

Funtastic Running & Fitness Tracker - Runtastic

Skyscanner - Skyscanner Ltd

Sleep as Android - Urbandroid Team

Vivino - Vivino

Acestea sunt primele jocuri din sectiune:

After the End Forsaken Destiny - Nexon M Inc.

CATS: Crash Arena Turbo Stars - ZeptoLab

Golf Clash - Playdemic

Hitman GO Square Enix Ltd

Horizon Chase – World Tour - Aquiris Game Studio S.A

Kill Shot Bravo - Hothead Games

Lineage Red Knights - Ncsoft Corporation

Nonstop Knight - flaregames

PAC-MAN 256 - Endless Maze - Bandai Namco Entertainment Europe

Pictionary - Etermax

Reigns - DevolverDigital

Riptide GP: Renegade - Vector Unit

Star Wars: Galaxy of Heroes - Electronic Arts

Titan Brawl - Omnidrone

Toca Blocks - Toca Boca

Transformers: Forged to Fight - Kabam

Sursa: News.ro