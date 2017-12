Toate operatiunile mobile ale grupului Telekom Romania au fuzionat intr-o singura entitate.

Grupul Telekom Romania a anuntat fuziunea tuturor operatiunilor sale mobile intr-o singura entitate, cu scopul de a concentra toate operatiunile de telefonie mobila ale Germanos Telecom Romania, Sunlight Romania Filiala Bucuresti si Telemobil, ca societati absorbite, sub Telekom Romania Mobile Communications.

Fuziunea operatiunilor mobile din cadrul grupului Telekom Romania s-a realizat la 1 decembrie, iar Telekom Romania Mobile Communications isi va pastra obiectul principal de activitate, se arata intr-un comunicat.

"Fuziunea operatiunilor noastre mobile este un pas important in cadrul programului de transformare initiat in acest an, in linie cu strategia noastra de a ne consolida pozitia pe piata locala de telecomunicatii. Fuziunea va conduce la o structura organizationala mai agila si mai eficienta, precum si la o utilizare mai eficienta a resurselor, care sa sprijine executia noii noastre strategii comerciale si consolidarea brandului Telekom pe piata", a spus Miroslav Majoros, director general al Telekom Romania.

Fuziunea nu implica intreruperi sau schimbari semnificative in ceea ce priveste serviciile oferite clientilor, anunta compania.

"Ca efect al fuziunii, angajatii societatilor absorbite au fost transferati, incepand cu 1 decembrie 2017, catre Telekom Romania Mobile Communications, in aceleasi conditii contractuale prevazute in contractele individuale de munca si cu pastrarea acelorasi drepturi si beneficii", se mai mentioneaza in comunicat.

Telekom Romania are aproximativ 10 milioane de contracte de servicii si este prezenta pe piata romaneasca din 2014, dupa rebranding-ul comun al Romtelecom si Cosmote Romania.

Telekom apartine Deutsche Telekom, una dintre companiile lider global de telecomunicatii integrate.

Sursa: News.ro